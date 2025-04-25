Фермеры в Узбекистане начнут искусственно вызывать дождь

В Канимехском районе Навоийской области Узбекистана установили оборудование для искусственного вызывания осадков. Об этом сообщает Telegram-канал Fermer.uz.

Первая в Узбекистане установка для вызывания дождя доставлена по инициативе хокима (главы администрации) района Руслана Рузаева. Проект реализуется совместно с казахстанской компанией International Centre of Climate Change Technologies (ICCCT).

"Воздействуя на естественные процессы в атмосфере, с помощью этого аппарата можно создавать облака и дождь. Данная технология применяется в Узбекистане впервые, и ее главная цель - эффективная борьба с засухой и улучшение состояния пастбищ", - говорится в сообщении.

Ожидается, что установка поможет снизить зависимость животноводческой и сельскохозяйственной отраслей от состояния источников воды, улучшить пастбища и повысить урожайность.

Осенью 2021 года технологию искусственного вызывания дождя стали внедрять в Казахстане. "В основе технологии лежит метод электрической ионизации воздуха с испусканием электронов, создаваемых ионными генераторами", - поясняли в компании Central Asian Center of Climate Change Technologies, которая занималась проектом. Установка позволяет плавно усиливать существующую облачность и вызывать выпадение атмосферных осадков. Их среднестатистическое годовое количество должно увеличиваться минимум на 30%.

Источник: Фергана