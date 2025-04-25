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Москва и Пекин нащупали финансовую тропу в обход Запада

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- Алина Мамаева
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Пока западные регуляторы выстраивают новые барьеры для российской экономики, в недрах банковских корпораций России и Китая родилась альтернативная схема расчётов, получившая неофициальное имя The China track - "Китайский путь". Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в банковской среде, речь идет о закрытой системе переводов, которую тщательно экранируют от санкционного света.

Суть в следующем: платежи между РФ и КНР теперь проходят не напрямую, а через контрагентов в "дружественных" странах, которые играют роль финансовых прокладок. Кто именно входит в эту экономическую коалицию - не раскрывается, но факт остаётся фактом: торговля идёт, и идёт в двухстороннем режиме. По данным агентства, система задействует банки из топ-20 РФ и обеспечивает прямой выход на производителей в 11 китайских провинциях - от станков до смартфонов.

И главное - всё это без традиционных наценок. Раньше комиссия за переводы между странами могла достигать 12% от суммы, теперь - всего 1% на импорт и 0,5% на экспорт. Да, пока переводы обрабатываются раз в неделю, по четвергам, но к маю обещают увеличить частоту сессий.

Почему это важно

Экономическая модель РФ всё больше опирается на восточный вектор - не только в логистике, но и в расчетах. После начала специальной военной операции в 2022 году западные страны ввели более 17 тысяч ограничений против российской экономики. Центробанк РФ признал в этом году: санкции работают, особенно в сфере международных платежей.

На этом фоне Китай стал не просто поставщиком техники или текстиля - он стал финансовым шлюзом, через который Россия восстанавливает часть утраченного контроля над внешнеэкономической деятельностью. За 2024 год товарооборот между странами достиг рекордных $245 млрд, и это при всех сложностях.

Система The China track - не столько ответ на санкции, сколько демонстрация нового уклада: мир больше не делится только на доллар и евро. Он становится многополярным - и это видно даже в таких, казалось бы, технических вещах, как перевод денег за партию подшипников.

Кто в выигрыше?

В выигрыше крупный бизнес. Именно он способен выстроить юридически надёжные цепочки в третьих странах и согласовать каждую операцию, пусть и вручную. Малому и среднему бизнесу, как и прежде, остаются "серые схемы" или завышенные комиссии. Проблемы с возвратом НДС, требование многоступенчатой авторизации - всё это пока делает "Китайский путь" узкой дорогой для избранных.

Однако геоэкономическая тенденция очевидна: Азия становится не только промышленным, но и финансовым хабом. И если Запад продолжит свою санкционную политику, подобные схемы будут не исключением, а нормой. Тем более что, как показывает практика, спрос есть, и он растет.

Словом, пока одни чертят красные линии, другие прокладывают обходные пути - тихо, уверенно и вполне эффективно.


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URL: https://www.vb.kg/445329
Теги:
банковский сектор, Китай, Россия, санкции
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