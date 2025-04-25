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Защищать или числиться? Вопрос к представителю КР в ЕЭК Алтынай Омурбековой

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- Бакыт Басарбек
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Рейд силовиков в московской бане "Бодрость", где находились десятки трудовых мигрантов из Кыргызстана, и арест сотрудницы Русского дома в Оше по подозрению в наемничестве - это не просто тревожные сигналы, а вызовы, требующие системной реакции. Кыргызстанцы, проживающие и работающие в России, чувствуют растущее давление. А что в ответ? Публичная тишина.

На этом фоне невольно возникает вопрос: а чем занимается представитель Кыргызстана в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по вопросам миграции Алтынай Омурбекова? Ни одного публичного заявления, ни одной попытки разъяснить ситуацию или дать правовую оценку в рамках компетенций ЕАЭС. Между тем ЕЭК - это как раз та платформа, где можно и нужно ставить вопрос о правах трудовых мигрантов.

Вместо четкой позиции - молчание, что по сути равнозначно бездействию или беспомощности. В то время как российские силовики штурмуют баню, в которой кыргызстанцы пытались просто отдохнуть после работы, наша чиновница, чья должность напрямую связана с защитой их прав, остается в стороне. Кого она тогда представляет и кого защищает?

К чести кыргызской стороны, следует отметить, что МИД Кыргызстана ранее уже вручил ноту протеста послу Российской Федерации в связи с грубым обращением с гражданами КР, а омбудсмен Джамиля Джаманбаева провела встречу со своей российской коллегой Татьяной Москальковой. В центре диалога - именно инцидент в бане "Бодрость", недопустимость насилия и защита прав кыргызстанцев в РФ.

Но как показывает практика, дипломатических шагов и гуманитарных заявлений недостаточно, если на институциональном уровне, например, на площадке ЕАЭС, интересы трудовых мигрантов оказываются вне зоны внимания.

Сегодня кыргызская миграция - это не только миллиарды сомов в виде переводов в страну, которые при сегодняшней экономической ситуации являются неплохим подспорьем для бюджета страны, но и судьбы миллионов людей, которых все чаще ставят на колени, а то и вовсе заставляют ползти. И если уж сам союз, к которому мы принадлежим, не гарантирует защиту, то хотя бы наши представители в нем обязаны не молчать. Потому что сегодня молчание - это точно не золото, а скорее - согласие. А мигранты - это не статистика, а граждане, за которых должен быть спрос и ответственность.


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URL: https://www.vb.kg/445330
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан, Алтынай Омурбекова
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