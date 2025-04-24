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Всемирный банк и МВФ профинансируют реформы в Кыргызстане на $400 млн

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Председатель Кабинета Министров КР Адылбек Касымалиев завершил рабочую поездку в Вашингтон, где принял участие в Весенних сессиях Всемирного банка и Международного валютного фонда. Итогом визита стало подписание ряда соглашений, открывающих Кыргызстану доступ к внушительным инвестициям - на сумму 389,31 миллиона долларов США.

Средства будут направлены на развитие ключевых секторов: от региональной инфраструктуры до здравоохранения и образования. Особое внимание - доступу к чистой воде, поддержке бизнеса и модернизации энергетики.

Основные направления сотрудничества, закрепленные подписанными соглашениями:

- Ошская область и город Ош получат дополнительное финансирование на развитие местной экономики - речь идёт о продолжении проекта по поддержке инициатив на местах.

- В секторе здравоохранения продолжится работа по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи.

- 126 населённых пунктов в Иссык-Кульской, Ошской и Чуйской областях получат доступ к чистой воде и улучшенной санитарии - благодаря программе "Всеобщий доступ к водоснабжению и санитарии".

- На поддержку малого и среднего бизнеса выделено 120 миллионов долларов: финансирование будет "зелёным", с упором на устойчивость и льготные кредиты.

- Внедрение механизма оперативного реагирования на ЧС позволит стране быстрее справляться с природными и техногенными катастрофами.

- 25 миллионов долларов пойдут на улучшение инклюзивного образования - школы станут доступнее для всех детей, вне зависимости от особенностей здоровья.

- В сфере энергетики - 58,25 миллиона долларов на строительство ЛЭП "Тамга-Каракол" и новых подстанций в Иссык-Кульской области.

- Продолжится и механизация сельского хозяйства: 45 миллионов долларов помогут фермерам повысить урожайность и упростить работу.


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URL: https://www.vb.kg/445331
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