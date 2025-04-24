Энергия партнерства: РКФР и ЕАБР строят 16 новых ГЭС в Кыргызстане

Энергетический сектор Кыргызстана переживает перезагрузку. Впервые за тридцать лет независимости в республике началось масштабное обновление энергетической инфраструктуры. Строятся ветропарки и солнечные электростанции, запускаются новые гидроэлектростанции. Эти перемены особенно значимы на фоне того, что на протяжении многих лет сектор оставался хронически недофинансированным: предприятия были обременены долгами, а тарифы на электроэнергию - ниже себестоимости производства.

Чтобы переломить ситуацию, государство внедряет новую тарифную политику. Ее цель - сократить разрыв между реальной стоимостью электроэнергии и тем, сколько за нее платит потребитель. Очередной этап повышения тарифов запланирован уже на май этого года. Однако даже с учетом этих изменений энергетическим компаниям потребуется время, чтобы стабилизировать свою деятельность и начать реинвестировать средства в развитие. А времени, как показывает практика, катастрофически не хватает.

По данным Министерства энергетики, ежегодное потребление электроэнергии в Кыргызстане превышает 18 млрд кВт.ч, тогда как объем производства остается на уровне 15–16 млрд кВт.ч. Этот дефицит покрывается за счет импорта, в том числе из России - по льготным ценам. Но все понимают: такая поддержка не может длиться вечно. Кыргызстану, обладающему огромным гидроэнергетическим потенциалом, по оценкам, задействовано лишь около 10% его возможностей, необходимо расширять собственные мощности.

В этом направлении правительство республики к 2030 году планирует построить до 50 станций малой мощностью. Ожидается, что эти проекты дадут мощный импульс региональному развитию и позволят решать комплексные задачи.

Для этого власти запустили программу стимулирования строительства малых частных ГЭС. Один из ключевых механизмов - гарантированный выкуп произведенной энергии по тарифу, превышающему общий по стране. Эта мера уже приносит результаты: по всей республике вводятся в строй новые малые ГЭС. Параллельно с этим государство активно привлекает инвесторов для реализации крупных проектов. Главным партнером и гарант энергетической безопасности выступает Россия. Через Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) и Евразийский банк развития (ЕАБР) она участвует в строительстве 16 новых гидроэлектростанций. Это не только укрепит энергетическую безопасность страны, но и создаст прочную базу для ее социально-экономического роста.

"У Кыргызстана есть множество перспективных проектов, направленных на развитие регионов. Одна из ключевых и давно существующих проблем - это нехватка рабочих мест за пределами столицы. Именно из регионов идет основная трудовая миграция. В этом контексте развитие энергомощностей, особенно при поддержке Кыргызско-Российского Фонда развития, играет стратегически важную роль", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

По его словам, речь идет не только об обеспечении энергетической безопасности и стабильной подаче электроэнергии для населения, но и о создании условий для роста малого и среднего бизнеса.

"Без электричества невозможно запускать и развивать бизнес-проекты. Часто мы видим новость об открытии завода, но забываем, что для его функционирования нужна бесперебойная подача энергии. Если возникают перебои - не появляется новое производство, а значит, и рабочие места", - подчеркивает Шестаков.

В ответ на существующий запрос при поддержке Фонда сегодня реализуется ряд ключевых проектов в сфере гидроэнергетики. В разных регионах страны - от Чуйской и Таласской до Иссык-Кульской и Баткенской областей - строятся новые гидроэлектростанции, направленные на сокращение энергодефицита и укрепление энергетической независимости. Среди них - ГЭС "Шамшы" и "Кайнама", завершение строительства "Бала-Саруу", а также запуск мини-ГЭС в Джети-Огузе, Кадамжайском и Тонском районах. Отдельные объекты обеспечивают до трети потребностей в электроэнергии отдельных районов, а суммарная выработка новых станций уже превышает 170 млн кВт.ч в год. Эти проекты стали возможны благодаря инвестициям и льготному финансированию со стороны РКФР, который продолжает играть ключевую роль в модернизации энергетического сектора Кыргызстана.

Один из флагманских проектов Фонда - запуск ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт на реке Нарын. Ожидаемая выработка - 435 млн кВтч в год, а стоимость проекта составила $128 млн. Гидроэнергетический потенциал реки Нарын оценивается в 6,2 ГВт - достаточно для строительства до 30 ГЭС.

В начале 2025 года РКФР выделил дополнительные 500 млн сомов на ускорение проектов в Нарынской области, что позволит увеличить их мощность на 10%. К 2027 году новые станции обеспечат 2 млрд кВтч в год, что эквивалентно 70% нынешнего дефицита.

В целом за десять лет РКФР профинансировал более 3,4 тысячи проектов на сумму $727,5 млн. При этом 42% средств были направлены за последние три года. Благодаря этому РКФР стал символом реального стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией.

"Финансирование со стороны Фонда решает сразу комплекс социально-экономических задач. Это не просто цифры и документы - это конкретные шаги для устойчивого развития регионов, снижение уровня безработицы и миграционного давления. За более чем десять лет работы в Кыргызстане Российско-Кыргызский Фонд развития зарекомендовал себя как надежный партнер", - уверен эксперт.

К числу важнейших проектов можно отнести Камбаратинскую ГЭС-1. Проект реализуется тремя странами - Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном. Поддерживает его Россия. Уже понятно, что эта станция станет самой мощной в республике. Она способна обеспечить не только полную ликвидацию энергетического дефицита, но и экспорт электроэнергии в соседние страны.

Параллельно российская госкорпорация "Росатом" ведет переговоры о строительстве малой АЭС в Кыргызстане. Речь идет о станции, которая будет работать на современном реакторе РИТМ-200H мощностью 55 мегаватт с перспективой увеличения мощности до 300 мегаватт. Пока же концерн приступил реализацию ветропарков на Иссык-Куле и в Баткене общей мощностью 180 МВт.

"Важно отметить широту кыргызско-российской повестки - от сотрудничества на уровне президентов и правительств до взаимодействия между профильными ведомствами и парламентариями. Особое значение здесь имеет тема трудовой миграции, поскольку именно она напрямую касается миллионов простых граждан. Это один из важнейших каналов "мягкой силы", формирующий восприятие России в кыргызском обществе. Поэтому для укрепления партнерства важно не только сотрудничество на уровне государств, но и понимание между людьми", - резюмировал Игорь Шестаков.

Именно поэтому инвестиции в гидроэнергетику - это не просто строительство станций. Это вклад в устойчивое развитие регионов, перезапуск бизнеса, создание рабочих мест и укрепление сотрудничества между странами.