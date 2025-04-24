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В Кыргызстане запускают "ликвидационную гильотину" для разрешений

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- Карыпбай кызы Толгонай
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23 апреля 2025 года в Министерстве юстиции КР состоялась встреча с представителями бизнес-сообществ. В ходе мероприятия руководство Министерства экономики и Министерства юстиции представило совместную межведомственную инициативу по возможному механизму "ликвидационной гильотины" в отношении всех разрешений и лицензий, выдаваемых государственными органами.

Представленный подход, известный как "Zero Plus", предусматривает кардинальное сокращение количества разрешительных документов. Его цель - создание прозрачной, эффективной и клиентоориентированной системы государственного регулирования, включая сферу выдачи разрешений и лицензий.

Как подчеркнули руководители Минэконома и Минюста, инициатива реализуется в рамках проекта по дебюрократизации. Суть подхода "Zero Plus" заключается в том, что каждому государственному органу будет предоставлен ограниченный срок для обоснования необходимости тех или иных разрешений и лицензий. Все прочие требования будут разово отменены посредством механизма "ликвидационной гильотины".

Такая мера позволит устранить дублирующие и устаревшие процедуры, сократить избыточные требования, а также провести полную ревизию действующих нормативов. По сути, это не просто оптимизация, а полная перезагрузка системы: отныне сохраняться смогут только те разрешения и лицензии, необходимость которых будет доказана и обоснована.

Цель реформы - повысить доверие между бизнесом и государством и перейти от модели контроля к модели партнёрства.

По итогам встречи принято решение о создании рабочей группы с участием представителей делового сообщества. В рамках её работы государственные органы должны будут представить свои аргументы в пользу сохранения тех или иных разрешительных документов.

"В Кыргызской Республике государственными органами выдаются свыше 700 документов, которые носят разрешительный характер. Сейчас - уникальное окно возможностей для дебюрократизации, и действовать нужно быстро и решительно", - подчеркнул министр юстиции Аяз Баетов.


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URL: https://www.vb.kg/445335
Теги:
лицензия, Кыргызстан, Министерство юстиции
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