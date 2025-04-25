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Танцоры из Кыргызстана взяли золото на турнире в России

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- Назгуль Абдыразакова
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19-20 апреля в Новый Уренгой (Россия) прошли Международные и всероссийские соревнования по спортивным, бальным танцам. Об этом сообщает Федерация танцевального спорта КР.

По ее данным, в турнире принимали участие спортсмены из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других азиатских стран. Организатором турнира выступила Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР).

Высокие результаты на этом турнире показали танцоры нашей Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики.

В категории юниоры-2 Латина до В класса, наша танцевальная пара Бердиев Алихан и Соломонова Вероника заняли 1 место завоевав золотую медаль из 12 пар . Так же пара Бердиев Алихан и Соломонова Вероника заняли 4 место в финале категории Юниоры 2+1 Латина Окрытом классе (30 пар), 6 место в двух финалах Международных соревнованиях Юноши и девушки (14-15 лет), Латина (23 пары) и Юниоры-2, Стандарт (до В).

Наша пара Валиев Руслан и Светличная Виктория в категории Взрослые + Молодёжь, Стандарт заняли 3 место, бронзовую медаль (11 пар), а в категории Взрослые + Молодёжь , заняли 4 место в финале соревнований (13 пар).

Наша пара Андрей Гусев и Камалидинова Румия 9 место в категории Латина Молодёжь+Взрослые А класс (27 пар).


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URL: https://www.vb.kg/445341
Теги:
золото, Россия, танцы, Кыргызстан
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