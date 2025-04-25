Карлос Алькарас пропустит домашний турнир в Мадриде из-за травмы

Плохие новости для испанских болельщиков и поклонников тенниса: третья ракетка мира Карлос Алькарас снялся с престижного турнира Mutua Madrid Open-2025. Причина - травмы, полученные в финале Barcelona Open против Хольгера Руне.

По результатам медицинского обследования у 20-летнего испанца диагностированы разрыв приводящей мышцы правого бедра и повреждение левого подколенного сухожилия. На протяжении всей недели он не мог полноценно тренироваться, и команда приняла решение не рисковать здоровьем.

- Это было трудное решение, потому что я очень люблю играть в Мадриде, особенно перед своей публикой. Но я должен быть честен с собой и телом. Важно восстановиться и подготовиться к Ролан Гаррос, - заявил Алькарас.

Для Алькараса этот турнир - не просто очередной этап ATP, а домашняя арена, где он дважды становился чемпионом (в 2022 и 2023 годах). Его отсутствие - ощутимая потеря как для турнира, так и для зрителей, рассчитывавших увидеть главную надежду испанского тенниса в деле.

Теперь вся надежда - на своевременное восстановление к Ролан Гаррос, стартующему 25 мая. Под вопросом пока остаётся и участие в Итальянском открытом чемпионате (7–18 мая), где Алькарас также планировал выступить.