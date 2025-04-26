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Легенда уходит: Джейми Варди попрощается с "Лестером"

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- Самуэль Деди Ирие
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Нападающий Джейми Варди, символ "Лестер Сити" и один из главных героев английского футбола последних лет, объявил о своём уходе из клуба по окончании сезона 2024/25. Его прощальный матч за "лис" состоится 18 мая против "Ипсвича" на домашнем стадионе - это будет особенный день для болельщиков.

Варди присоединился к "Лестеру" в 2012 году из скромного "Флитвуд Тауна" и прошёл путь от низших дивизионов до вершины Премьер-лиги. Главная страница в его карьере - сезон 2015/16, когда "Лестер" сотворил сенсацию и стал чемпионом Англии. Джейми был душой и мотором того состава.

За 13 лет в клубе Варди провёл 496 матчей и забил 198 голов. Он становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги (2019/20), выигрывал Кубок Англии (2021) и доходил с командой до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Несмотря на уход из "Лестера", 37-летний форвард не планирует завершать карьеру. Среди возможных направлений - MLS и чемпионат Саудовской Аравии.

Клуб уже поблагодарил Варди за годы, полные страсти, преданности и вдохновения. А болельщики, несомненно, ещё долго будут скандировать его имя на трибунах - имя человека, который поверил в мечту и воплотил её в реальность.


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URL: https://www.vb.kg/445351
Теги:
футбол
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