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Латиф Гандилов: Договоренность президентов выполнена на высочайшем уровне

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- Нина Ничипорова
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В Бишкеке с триумфом завершились Дни культуры Азербайджана. В Бишкеке в Большом концертном зале Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова состоялась официальная церемония закрытия Дней культуры Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике. Культурные мероприятия завершились концертом джазовой музыки.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра культуры, информации и молодежной политики КР Тимурлан Ажымалиев, заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Фарид оглы Гусейнов, посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, представители творческой интеллигенции и студенты.

Заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Тимурлан Ажымалиев, отметил, что Дни культуры открыли ещё одну яркую страницу в истории духовной близости, исторических связей и культурного сотрудничества двух народов. Он подчеркнул, что мероприятия, прошедшие в Бишкеке - выставки, литературные встречи, концертные программы и театральные мастер-классы - обогатили общество подлинной духовной пищей. Заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Мурад Фарид оглы Гусейнов выразил благодарность Министерству культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики за созданные условия и высокий уровень организации Дней культуры.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Кыргызстане Латифа Гандилова, в рамках четырёхдневных Дней культуры Азербайджана были проведены двусторонние встречи и переговоры, направленные на укрепление культурных связей между двумя странами. Блестящие творческие коллективы представили зрителям яркие, насыщенные концертные программы, отражающие богатое и самобытное культурное наследие азербайджанского народа, прозвучали национальные песни и мелодии, были организованы выставки. На всех мероприятиях был полный аншлаг.

- Отношения между нашими странами, особенно в последние три года, стремительно развиваются как в политическом, экономическом, так и в культурно-гуманитарном направлении. Мы, народы, которые объединяют общее прошлое, история, должны еще шире раскрывать красоту искусства и богатую культуру наших народов друг для друга, наши традиции и обычаи. У культуры есть возможность показать, что мы – близкие, братские народы, показать нашу общность. Именно музыка, искусство формируют наше сознание через восприятие и чувства.

Два года назад президенты наших стран – Ильхам Алиев и Садыр Жапаров договорились о проведении Дней культуры Кыргызстана в Баку и Азербайджана в Бишкеке. И я хотел бы поздравить министерства культуры обеих стран с тем, что задача, поставленная главами государств, выполнена на высочайшем уровне, - отметил в своем выступлении Латиф Гандилов.

- В Баку Дни культуры прошли в прошлом году в самом дорогом для сердца каждого азербайджанца месте – в концертном зале Культурного центра имени Гейдара Алиева. Этот зал для выступлений предоставляется далеко не для всех. Но для братского кыргызского народа он широко и гостеприимно распахнул свои двери.

А совсем недавно в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре был показан спектакль "Деде Горгуд" по произведению замечательного народного писателя Кыргызстана Кайрата Иманалиева. Бакинская публика – цвет нашей интеллигенции, театралы - встретила артистов с неподдельным теплом и искренним восхищением. Спектакль произвел на зрителей неизгладимое впечатление. Они высоко оценили не только его художественную ценность, но и глубокий философский подтекст, - сказал посол Латиф Гандилов.

- Хочу от имени членов делегации, артистов, Министерства культуры, Министерства иностранных дел Азербайджана выразить огромную благодарность кыргызской стороне за организацию проведениия Дней культуры Азербайджана в Бишкеке. Проведение Дней культуры в наших странах стали заметными и значимыми событиями в общественной жизни и имеют широкий резонанс, - добавил Латиф Гандилов.

Дни культуры закончились грандиозными выступлениями известных в Азербайджане и за рубежом коллективов. Днем в Кыргызском национальном театре "Манас" состоялся концерт ансамбля древних традиционных музыкальных инструментов Азербайджана, который, как и все выступления азербайджанских артистов, привлек невероятное количество зрителей, ценителей музыки и культуры.

Ансамбль, созданный в 1996 году по указу Гейдара Алиева, исполнил музыку на таких древних народных инструментах, как чанг, чагана и рубаб. Артисты выступают в национальных костюмах, отражающих древние традиции. Что произвело на публику просто потрясающее впечатление. Концерт был организован под руководством Муниса Шарифова, народного артиста Азербайджанской Республики, и включал выступления солистов Тейюба Асланова и Нурии Гусейновой, которые представили произведения из богатого наследия азербайджанской народной музыки.

А вечером перед поклонниками джаза выступило трио "Этно-джаз" в составе Эльбея Мамедзаде (рояль), Салеха Мамедова (бас-гитара) и Эйваза Хашимова (ударные инструменты). Коллектив исполнил произведения азербайджанских композиторов Арифа Меликова, Тофига Кулиева, Вагифа Мустафазаде, а также фрагменты из мировой классики в джазовой интерпретации. Это музыканты мирового уровня, которые достойно представляют именно свое направление искусства. В своих композициях они интерпретируют современную музыку с азербайджанской народной музыкой - мугам, уходящей корнями глубоко в духовную культуру Востока. Поэтому, можно сказать, что в джазе Азербайджана чувствуется диалог поколений. И кыргызская публика, познакомившись с неповторимыми образцами джаз-мугама, по достоинству оценила этот уникальный жанр музыки и мастерство исполнителей, сопровождая каждый номер бурными овациями.

Праздник закончился, делегация из дружественного Азербайджана улетела на родину. Но дни, наполненные светом и миром, оставили хорошие впечатления, вдохновили многих кыргызстанцев увидеть своими глазами эту красивую страну с богатым культурным наследием.


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URL: https://www.vb.kg/445356
Теги:
Азербайджан, Министерство культуры и туризма, культура, посол
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