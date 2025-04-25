Дастан Бекешев призвал признать Михаила Матвеева персоной нон грата

Депутат ЖК Дастан Бекешев призвал признать российского парламентария Михаила Матвеева персоной нон грата. Поводом стали высказывания депутата Госдумы РФ, который назвал Кыргызстан "обнаглевшей организацией" и предложил ограничить денежные переводы, а также усилить давление на страну.

- Такие, как Михаил Матвеев, сеют раздор между нашими странами и делают всё, чтобы вбить клин, - заявил Бекешев. - Наш МИД должен вызвать российского посла и вручить ему ноту. А Матвеева - объявить персоной нон грата.

По мнению парламентария, подобные заявления недопустимы, особенно на фоне тесных гуманитарных и экономических связей между Кыргызстаном и Россией, где трудятся сотни тысяч кыргызстанцев.

На момент публикации официальный комментарий от МИД КР отсутствует.

Отметим, ранее зампред комитета Госдумы России по региональной политике Михаил Матвеев, комментируя арест сотрудницы Русского дома в Оше, высказал мнение, что главы государств и МИДы бывших советских республик в Средней Азии в целом ведут себя "достаточно дерзко" по отношению к Москве, хотя "огромная часть" их экономики зависит от России и именно она принимает их трудовых мигрантов.

Матвеев заявил, что у России есть "огромное количество" механизмов давления на эти страны, и призвал правительство и МИД использовать их.

"Я думаю взять и ограничить переводы в Киргизию, к примеру, денежных средств из российских банков легко. Может же что-то такое произойти с этими переводами, когда они вдруг окажутся заблокированы? У великой державы есть миллион вариантов, как поставить на место маленькую обнаглевшую организацию, которая себя дерзко ведет", - сказал депутат.