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Дастан Бекешев призвал признать Михаила Матвеева персоной нон грата

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- Бакыт Басарбек
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Депутат ЖК Дастан Бекешев призвал признать российского парламентария Михаила Матвеева персоной нон грата. Поводом стали высказывания депутата Госдумы РФ, который назвал Кыргызстан "обнаглевшей организацией" и предложил ограничить денежные переводы, а также усилить давление на страну.

- Такие, как Михаил Матвеев, сеют раздор между нашими странами и делают всё, чтобы вбить клин, - заявил Бекешев. - Наш МИД должен вызвать российского посла и вручить ему ноту. А Матвеева - объявить персоной нон грата.

По мнению парламентария, подобные заявления недопустимы, особенно на фоне тесных гуманитарных и экономических связей между Кыргызстаном и Россией, где трудятся сотни тысяч кыргызстанцев.

На момент публикации официальный комментарий от МИД КР отсутствует.

Отметим, ранее зампред комитета Госдумы России по региональной политике Михаил Матвеев, комментируя арест сотрудницы Русского дома в Оше, высказал мнение, что главы государств и МИДы бывших советских республик в Средней Азии в целом ведут себя "достаточно дерзко" по отношению к Москве, хотя "огромная часть" их экономики зависит от России и именно она принимает их трудовых мигрантов.

Матвеев заявил, что у России есть "огромное количество" механизмов давления на эти страны, и призвал правительство и МИД использовать их.

"Я думаю взять и ограничить переводы в Киргизию, к примеру, денежных средств из российских банков легко. Может же что-то такое произойти с этими переводами, когда они вдруг окажутся заблокированы? У великой державы есть миллион вариантов, как поставить на место маленькую обнаглевшую организацию, которая себя дерзко ведет", - сказал депутат.


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URL: https://www.vb.kg/445362
Теги:
Дастан Бекешев, Россия, Кыргызстан, Депутат
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