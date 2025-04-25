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Камчыбек Ташиев принял российского посла Сергея Вакунова

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- Канат Кожоев
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25 апреля 2025 года Заместитель Председателя Кабинета Министров - председатель ГКНБ Кыргызской Республики, генерал-полковник Камчыбек Ташиев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергея Вакунова.

Стороны обсудили вопросы, которые одинаково сильно волнуют сейчас Кыргызстан и Россию. И в ходе переговоров пришли к мнению, что правонарушения, допущенные внештатными сотрудниками Россотрудничества, не останутся без наказания. Кроме того, рассмотрев степень тяжести правонарушений со стороны внештатных сотрудников Россотрудничества – граждан КР – следствие сочло возможным изменить им меру пресечения на домашний арест.

В апреле в Кыргызстане и России одно за другим произошли события, которые кое-кому очень хотелось бы связать в один узел. Сначала – происшествие в московском банном комплексе "Бодрость", которое уже неофициально назвали "баня-гейтом". А следом – несколько громких задержаний в Кыргызстане. В поле зрения сотрудников ГКНБ попали сотрудница Русского дома в Оше, пресс-секретарь Ошской мэрии – и, наконец, некто Виктор Васильев (он же Луковенко). По тому факту, как молниеносно разлетелась и размножилась в интернете эта информация (пока ГКНБ не делал ещё никаких официальных заявлений и не давал никаких разъяснений), - можно сделать вывод: и в Кыргызстане, и в России есть деструктивные силы, нацеленные на то, чтобы вбить клин между нашими странами. Которые используют для этого любую возможность.

Происшествие в бане, куда, судя по видео, ворвался ОМОН и стал "кошмарить" всех без разбора мигрантов, некие заинтересованные лица моментально притянули к работе кыргызских спецслужб. Первое назвали причиной, второе – следствием, и в итоге получилось весьма опасное заявление: Кыргызстан, дескать, "мстит" России за "издевательство над кыргызскими мигрантами", и аресты граждан, имеющих отношение к Русскому дому ("Россотрудничеству") – своего рода "ответка" российской стороне.

Этот вброс тут же подхватили заинтересованные лица с обеих сторон. За ним последовали и другие провокационные высказывания, и посты в интернете с призывами к России выслать на родину всех мигрантов, независимо от того, легально или нелегально они находятся в стране, и призывами к Кыргызстану закрыть Русский дом как "рассадник диверсий и шпионажа".

Что же касается Виктора Васильева (раньше он носил фамилию Луковенко), то персонаж этот весьма колоритен. Он засветился и в Украине, и в Казахстане – как неонацист, экстремист, активист "Русского вердикта" - псевдоправозащитной организации, причастной к нападениям на иностранцев, хулиганству и убийствам. Сам Васильев, к слову, успел отсидеть за убийство гражданина Шри-Ланки. Что при его участии могло произойти в Кыргызстане – можно только догадываться.

По поводу его своевременного ареста активизировались плакальщики и защитники, называющие его "политологом" и "африканистом", чуть ли не безвинно пострадавшим большим учёным.

А между тем в разработке у кыргызских спецслужб он находился давно, и его задержание – часть рутинной работы сотрудников ГКНБ, как бы странно для некоторых это ни звучало.

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности, учитывая крайне непростое время, делают всё, чтобы не допустить посягательств на независимость и безопасность Кыргызстана. И никак не связано задержание представителя Русского дома с инцидентом в московской бане, тем более никак оно не связано с функционированием Россотрудничества в Кыргызстане. Российский центр науки и культуры ведёт деятельность исключительно в рамках, определённых межправительственным соглашением, и не несёт ответственности за проступки и правонарушения внештатных сотрудников.

Перевести в политическую плоскость факт задержания людей, связанных с Русским домом, и тем более таких фигур, как Виктор Васильев, ни у кого не получится. Кыргызская Республика и Российская Федерация имеют давнюю общую историю, проверенные временем дружеские и дипломатические отношения, и ни та, ни другая сторона не допустят серьёзных двусторонних конфликтов.


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URL: https://www.vb.kg/445363
Теги:
Камчыбек Ташиев, Россия, Кыргызстан, посол
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