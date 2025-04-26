В Алматы открыли кабинет кыргызской культуры имени Чингиза Айтматова

В городе Алматы в школе "Билимкана-Алматы" состоялось открытие кабинета кыргызской культуры имени Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в мероприятии приняли участие вице-президент общественной организации "Международный Иссык-Кульский форум Чингиза Айтматова" Динара Жумабаева, представитель представительства Министерства иностранных дел Республики Казахстан в г.Алматы, выпускница Государственного Московского Литературного института, ученица Ч.Айтматова Алмаша Аренова, учредитель школы "Билимкана-Алматы" Эльнура Осмоналиева, местное научно-творческое сообщество.

В своей речи генеральный консул Женишбек Асанкулов отметил, что в данный проект заложена идея укрепления кыргызско-казахской дружбы, сохранение самобытного духовного наследия кыргызского народа у соотечественников за рубежом, развитие у подрастающего поколения патриотизма через ознакомление с кыргызской историей, культурой, литературой и изучение родного языка.

На мероприятии были представлены тематическая фото-выставка, показ мюзикла "Бугу Эне", по мотивам произведения Айтматова.

проект реализован по инициативе генерального консульства Кыргызской Республики в г. Алматы, при содействии школы "Билимкана-Алматы", этно-культурного объединения кыргызской диаспоры "Мурас" и соотечественников