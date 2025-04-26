В Бишкеке задержаны 43 оператора нелегального колл-центра

ГКНБ в ходе проведения системной работы по предупреждению и пресечению незаконных действий со стороны кибер-мошенничества, получены сведения о том, что на территории Бишкека функционирует Колл-Центр, руководителями которого являются граждане Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-релизом ведомства.

По ее данным, сотрудники "Колл-Центра", систематически занимались психологическим воздействием на граждан Кыргызской Республики и Республики Казахстан с целью склонения их к приобретению биологически активных добавок и бытовой техники, далее завоевав их доверие, убеждали клиентов в необходимости покупки лотерейных билетов, где при переводе денежных средств на определенные счета, шанс на выигрыш увеличивался кратно, однако указанный центр не был зарегистрирован в соответствующих налоговых органах и отсутствовала лицензия на проведение лотереи.

Также, установлено, что операторами использовалась система "Baribarda" (для удаленных звонков ІР-Телефония) все сервера и базы данных указанного "Колл Центра", находятся на территории Республики Казахстан.

Необходимо отметить, что деятельность "Колл Центра" имеет признаки организованной преступной схемы с межгосударственным охватом, использующей современные средства связи и методы манипулирования сознанием граждан в целях извлечения финансовой выгоды, также следует отметить, что преобладающей частью жертв указанной схемы являлись лица преклонного возраста.

В результате проведённых обысковых мероприятий, были задержаны и доставлены в ГКНБ КР 43 сотрудника "Колл-Центра" (из них 4 несовершеннолетние), были изъяты 43 мобильных телефона, 78 ноутбуков и различные документы, имеющие отношения к деятельности организации.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.