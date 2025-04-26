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ГКНБ задержал иностранца, разыскиваемого за покушение на убийство

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- Бермет Таалайбекова
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В рамках проводимой активной работы по предупреждению незаконной миграции установлен гражданин одной из стран ближнего Запада Ш.К. находящий в розыске правоохранительными органами Российской Федерации по факту покушения на убийство группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в январе 2024 года Ш.К был объявлен Следственным комитетом РФ в федеральный (межгосударственный) розыск.

Во избежание привлечения к уголовной ответственности, иностранец незаконно пересек государственную границу Кыргызстана и изыскивал пути дальнейшей легализации на территории КР.

В рамках возбужденного уголовного дела Ш.К. задержан и водворен в СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/445373
Теги:
ГКНБ, задержание, покушение, Россия, Кыргызстан
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