Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 98.82 - 99.82

В Кыргызстане запустили онлайн-оформление сделок купли-продажи жилья

207  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жители Кыргызстана теперь могут оформить сделку купли-продажи квартиры полностью онлайн - через обновлённое мобильное приложение Tunduk. Об этом сообщает Министерство цифрового развития и инновационных технологий.

Что нужно:

- Обновлённое приложение Tunduk

- Действующая облачная электронная подпись

- Подтверждение от супруга(и), если вы в браке

- Оплаченные налоги на недвижимость

- Доступ к электронной почте

Как это работает:

Для продавца:

- Открывает приложение Tunduk и выбирает услугу "Перерегистрация недвижимости"

- Вводит данные покупателя и загружает страховой полис

- Проходит Face ID и подписывает договор электронной подписью

- Отправляет заявку покупателю

Для покупателя:

- Получает уведомление и подтверждает сделку в приложении

- Подписывает документы через Face ID

- Оплачивает госпошлину - 1750 сом

- Посещает указанный филиал агентства для завершения сделки

Если вы в браке: супруг(а) также подтверждает согласие в приложении с помощью Face ID и ПИН-кода ЭЦП.

Срок обработки: от 5 часов до 3 рабочих дней. После завершения сделки обе стороны получают договор, техпаспорт и подтверждение перехода права собственности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445378
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан, жилье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  