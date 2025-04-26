В Кыргызстане запустили онлайн-оформление сделок купли-продажи жилья

Жители Кыргызстана теперь могут оформить сделку купли-продажи квартиры полностью онлайн - через обновлённое мобильное приложение Tunduk. Об этом сообщает Министерство цифрового развития и инновационных технологий.

Что нужно:

- Обновлённое приложение Tunduk

- Действующая облачная электронная подпись

- Подтверждение от супруга(и), если вы в браке

- Оплаченные налоги на недвижимость

- Доступ к электронной почте

Как это работает:

Для продавца:

- Открывает приложение Tunduk и выбирает услугу "Перерегистрация недвижимости"

- Вводит данные покупателя и загружает страховой полис

- Проходит Face ID и подписывает договор электронной подписью

- Отправляет заявку покупателю

Для покупателя:

- Получает уведомление и подтверждает сделку в приложении

- Подписывает документы через Face ID

- Оплачивает госпошлину - 1750 сом

- Посещает указанный филиал агентства для завершения сделки

Если вы в браке: супруг(а) также подтверждает согласие в приложении с помощью Face ID и ПИН-кода ЭЦП.

Срок обработки: от 5 часов до 3 рабочих дней. После завершения сделки обе стороны получают договор, техпаспорт и подтверждение перехода права собственности.