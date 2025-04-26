В Кыргызстане запустили онлайн-оформление сделок купли-продажи жилья

Жители Кыргызстана теперь могут оформить сделку купли-продажи квартиры полностью онлайн - через обновлённое мобильное приложение Tunduk. Об этом сообщает Министерство цифрового развития и инновационных технологий.
Что нужно:
- Обновлённое приложение Tunduk
- Действующая облачная электронная подпись
- Подтверждение от супруга(и), если вы в браке
- Оплаченные налоги на недвижимость
- Доступ к электронной почте
Как это работает:
Для продавца:
- Открывает приложение Tunduk и выбирает услугу "Перерегистрация недвижимости"
- Вводит данные покупателя и загружает страховой полис
- Проходит Face ID и подписывает договор электронной подписью
- Отправляет заявку покупателю
Для покупателя:
- Получает уведомление и подтверждает сделку в приложении
- Подписывает документы через Face ID
- Оплачивает госпошлину - 1750 сом
- Посещает указанный филиал агентства для завершения сделки
Если вы в браке: супруг(а) также подтверждает согласие в приложении с помощью Face ID и ПИН-кода ЭЦП.
Срок обработки: от 5 часов до 3 рабочих дней. После завершения сделки обе стороны получают договор, техпаспорт и подтверждение перехода права собственности.