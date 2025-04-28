На Северном кладбище привели в порядок захоронения фронтовиков

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Северном кладбище Бишкека (Дордой) прошёл субботник. Военнослужащие Министерства обороны Кыргызстана и добровольцы Поискового движения "Наша Победа - Биздин Жениш", при поддержке Бишкекского агентства ритуальных услуг (БАРУ), очистили заброшенные могилы ветеранов войны.

Инициатива исходила от поисковиков. Они обратили внимание, что на старых участках кладбища находится множество запущенных захоронений фронтовиков, умерших после войны во Фрунзе-Бишкеке.

- При переговорах с директором Бишкекского ритуального агентства выяснилось, что кладбище старое. Здесь есть специальные воинские "кубики", где захоронены ветераны Великой Отечественной войны, а также сотрудники Министерства обороны и силовых структур, - рассказали представители Поискового движения.

В Министерстве обороны идею субботника поддержали. И работа началась с раннего утра: военнослужащие и добровольцы обрезали кустарник, спиливали деревья, расчищали проходы между захоронениями. Во многих местах заросли были такими густыми, что памятники и имена на них скрылись из виду.

- В год 80-летия Победы хочется, чтобы на могилах тех, кто прошёл войну и вернулся домой, тоже был порядок, - подчеркнули поисковики.

Кто-то красил обелиски и звёздочки на памятниках, кто-то освобождал территории от многолетних зарослей. Работа оказалась трудной, но никто не жаловался: каждый понимал, насколько важно сохранить память о тех, кто отстоял Родину.

По словам поисковиков, в планах - провести сверку списков захоронённых: сопоставить данные Министерства обороны, Бишкекского агентства ритуальных услуг и портала "Память народа". Это позволит создать единую электронную базу, чтобы сохранить память о военнослужащих-фрунзенцах.

- Похоже, у многих фронтовиков уже не осталось родных. А если кто-то и есть - возможно, они живут за границей. Мы будем рады любой помощи. Нам нужны средства на краску, электропилы, электрокосилки, чтобы ухаживать за воинским участком. Есть реквизиты для переводов через МБанк, - сообщили поисковики.

Особое волнение вызвало то, какие имена удалось найти на очищенных могилах. Среди них - Герой Советского Союза Пётр Петрович Сидоров, чей подвиг связан со штурмом Берлина. Могила героя была обнаружена недавно поисковиками совместно с БАРУ.

Рядом покоится лётчик дальней бомбардировочной авиации Филипп Ефремович Сысоев - кавалер двух орденов Красного Знамени и орденов Красной Звезды. Поисковики предполагают, что он участвовал в налётах на Берлин ещё в 1941 году.

В другом захоронении нашли имя Валерия Петровича Турбина - кавалера двух орденов Красной Звезды, военного шифровальщика. И таких историй на воинском участке Северного кладбища немало.

- Это настоящая энциклопедия героического прошлого нашей страны, - говорят офицеры, принимавшие участие в субботнике.

Директор БАРУ Эдиль Джумалиев и директор Северного кладбища поблагодарили военнослужащих за труд и понимание важности этой работы.

- Провести очистку захоронений фронтовиков к 80-летию Победы - это, пожалуй, первый такой субботник. Всё было сделано, как надо: над воинским кубиком подняли флаг Победы, работали с полной отдачей. Спасибо всем! - отметили они. - Если каждое министерство вспомнит своих ветеранов и приведёт в порядок их захоронения, это будет правильно. Это и есть настоящая воспитательная и духовная работа. Территория кладбища большая, работы хватит на всех.