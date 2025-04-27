В Бишкеке состоялся турнир по таяк тартышу в честь Айдарбека Алымкулова

В Бишкеке состоялся открытый турнир Кыргызстана по таяк тартышу (Mas-wrestling), посвящённый памяти Айдарбека Бекишовича Алымкулова, судьи Свердловского районного суда города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

По ее данным, в церемонии открытия спортивного мероприятия приняли участие представители судебной системы, Жогорку Кенеша, Совета безопасности, Министерства внутренних дел, а также общественности.

Турнир объединил спортсменов со всех областей республики. Захватывающую игру и хорошую подготовку продемонстрировали как мужчины, так и женщины.

Организаторами спортивного мероприятия являются близкие Айдарбека Бекишовича Алымкулова.

Справка: Айдарбек Бекишович Алымкулов с 1995 по 2010 годы занимал различные должности в органах прокуратуры Кыргызской Республики.В 2010 году он был назначен судьёй Тюпского районного суда Иссык-Кульской области.С 2013 по 2015 годы занимал должность инспектора Секретариата Совета обороны Кыргызской Республики.С 2015 по 2020 годы работал судьёй Межрайонного суда города Бишкек.С 2020 по 2022 годы являлся судьёй Свердловского районного суда города Бишкек.