Страны ЦА распределили между собой водные ресурсы Сырдарьи и Амударьи

Представители пяти постсоветских республик Центральной Азии подписали протоколы и соглашения по распределению ресурсов рек Сырдарьи и Амударьи, чтобы обеспечить орошение сельскохозяйственных угодий и вместе с тем не нарушить экосистему водоемов. Соответствующие данные опубликованы в документации Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии региона.

В частности, специалисты расписали лимиты по расходам воды в вегетационный период 2025 года. То есть на тот момент, когда происходит рост и развитие растений, для чего требуется полив. В Центральной Азии период длится с апреля по октябрь.

Из Сырдарьи в общей сложности на нужды сельского хозяйства поступят около 11,9 млрд кубических метров воды. Эти ресурсы распределятся между странами так:

Узбекистан - 8,8 млрд куб.м;

Таджикистан - 1,9 млрд куб.м;

Казахстан (канал Дустлик) - 909 млн куб.м;

Кыргызстан - 270 млн куб.м.

Лимит водозабора из Амударьи в апреле-октябре текущего года составит почти 40 млрд кубометров. Большая часть ресурсов будет отведена до гидропоста Керки, где эксперты изучают качество воды и прогнозируют ее расходы на ближайшее время.

Между государствами воды бассейна Амударьи распределят следующим образом:

Узбекистан - 16 млрд куб.м;

Туркменистан - 15,5 млрд куб.м;

Таджикистан - 7 млрд куб.м.

Кроме того, будет осуществлена подача воды в дельту реки и Аральское море - здесь расход ресурсов составит 2,1 млрд "кубов".

Также указано, как республики используют воду Амударьи без учета вегетационного периода. По данным специалистов, три государства укладываются в норму потребления. Узбекистан и Туркменистан израсходовали более 90% отведенных им ресурсов, а вот Таджикистан оказался самым экономным - показатель немного не достигает 80%.

Также отмечается, что с октября прошлого года по март 2025-го в дельту реки и Аральское море поступило свыше 1,5 млрд кубометров воды.

Аналитики продолжат мониторинг распределения ресурсов, чтобы обеспечить справедливое и эффективное водопользование в регионе, говорится в отчете.

Источник: Фергана