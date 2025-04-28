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Казахстан объяснил, зачем ему территориальная оборона

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министерство обороны Казахстана прокомментировало слухи о якобы "подготовке к войне" с Россией. Поводом для спекуляций стал недавно принятый в Мажилисе закон "О территориальной обороне". В Минобороны подчеркнули: закон не направлен против кого-либо, а тем более против России, с которой у Казахстана "добрососедские и союзнические отношения".

Комментарий ведомства опубликован на сайте Stopfake.kz - площадке, созданной для борьбы с фейками. В заявлении подчеркивается, что Россия остается стратегическим партнером Казахстана в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и ЕАЭС.

"Утверждения о якобы антироссийской направленности закона искажают реальное положение дел", - отметили в Минобороны.

В реальности же всё прозаичнее: закон нужен для укрепления внутренней безопасности страны. Он предусматривает создание добровольных формирований, которые будут помогать охранять важные объекты, строить оборонительные сооружения, эвакуировать население в случае военного положения или других чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание привлек пункт о размещении крупнейших подразделений вдоль границы с Россией - 7,6 тысячи километров всё-таки. Это дало пищу для громких заголовков. Однако в Минобороны пояснили: бригады размещают не "против кого-то", а исходя из логистики, географии и численности населения в регионах.

Кроме того, в территориальной обороне не будут принимать участие иностранцы и лица без гражданства - только граждане Казахстана.

Теперь закон, принятый нижней палатой парламента, должен пройти рассмотрение в Сенате. Так что, по сути, речь идет не о военной подготовке против соседей, а о стандартной практике любой страны, которая заботится о своей внутренней стабильности. Без лишней драмы.


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URL: https://www.vb.kg/445391
Теги:
Казахстан, оборона
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