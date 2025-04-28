Трамп и Зеленский провели переговоры в соборе Святого Петра

Впервые после февральской ссоры президенты Украины и США встретились лично. Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели короткую беседу утром 26 апреля в базилике Святого Петра в Ватикане, где оба лидера присутствовали на церемонии прощания с папой римским Франциском.

Как сообщили пресс-службы двух стран, встреча прошла в "очень продуктивной" атмосфере. Тет-а-тет президентов длился около 15 минут. Фотографию их беседы опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В какой-то момент к ним присоединились президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По данным журналистов, планировалось, что Зеленский и Трамп продолжат переговоры уже в Риме после похорон. Однако этого не произошло: президент США сразу после церемонии отправился домой.