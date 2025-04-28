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Власти РФ впервые признали участие солдат КНДР в войне

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Российские власти впервые официально признали, что северокорейские солдаты воевали на стороне России против украинской армии. Такие заявления в субботу, 26 апреля, сделали представители Минобороны и МИД РФ.

Ранее власти РФ не говорили об участии северокорейцев в боях против ВСУ. С осени 2024 года об этом сообщали власти Украины, Южной Кореи и стран Запада, российские "военкоры", а также СМИ и аналитики. Тогда в МИД РФ это называли "вбросами и шумихой".

Минобороны: Солдаты КНДР проявили стойкость

26 апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал о солдатах КНДР на совещании с Владимиром Путиным. "Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих КНДР, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины", - цитируется он на сайте Кремля.

"Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм", - добавил Герасимов.

МИД РФ о "боевом братстве" с КНДР

Позже в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила это в комментарии для газеты "Комсомольская правда". По ее словам, солдаты КНДР участвовали в боях в Курской области в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.

"Солидарность, проявленная нашими корейскими друзьями, является проявлением высокого, фактически союзнического уровня наших отношений", - сказала Захарова, ответив "дух боевого братства, проявленный нашими корейскими друзьями".

Источник: dw.com


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URL: https://www.vb.kg/445393
Теги:
Россия, Северная Корея, военная операция в Украине
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