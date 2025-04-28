В Бишкеке прошёл чемпионат Кыргызстана по спортивной гимнастике

В Республиканском спортивном колледже имени Шералы Сыдыкова состоялся чемпионат Кыргызстана по спортивной гимнастике. Соревнования собрали сильнейших спортсменов страны в разных возрастных и квалификационных категориях.

Как сообщает сайт sport.gov.kg, победители и призёры были награждены медалями и дипломами, предоставленными специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва "Ынтымак".

Результаты соревнований:

Среди мужчин:

1-е место - Бабур Мамашарипов

2-е место - Адия Таштаналиев

3-е место - Далер Мамашарипов

Среди молодежи (1-й разряд):

1-е место - Алмаз Калыков

2-е место - Руслан Горишняк

3-е место - Мирон Ефимов

Среди молодежи (2-й разряд):

1-е место - Кайрат Базарбаев

2-е место - Эмин Чыныбаев

3-е место - Максим Якупов

Среди женщин:

Мастера спорта:

1-е место - Нияра Маниязова

2-е место - Дарья Пакидько

3-е место - Анаита Красноперова

Кандидаты в мастера спорта:

1-е место - Милена Мусаелян

2-е место - Сайкал Мамашарипова

Женщины (2-й разряд):

1-е место - Диана Уорн

2-е место - Марта Мамашарипова

3-е место - Малика Акылбекова

Женщины (3-й разряд):

1-е место - Жанат Мамашарипова

2-е место - Дарья Полуденная

3-е место - Милана Эркинова

Среди молодежи:

1-е место - Татьяна Тригубченко

2-е место - Аяна Назарбаева

3-е место - Яна Бочарникова

Молодежь (2-й разряд):

1-е место - Уулжан Мзаева

2-е место - Абиике Эсенова

3-е место - Юлия Гарипова

Чемпионат стал важным этапом в подготовке спортсменов к национальным и международным соревнованиям, показав высокий уровень мастерства участников и интерес широкой публики к спортивной гимнастике в Кыргызстане.