В Бишкеке прошёл чемпионат Кыргызстана по спортивной гимнастике

В Республиканском спортивном колледже имени Шералы Сыдыкова состоялся чемпионат Кыргызстана по спортивной гимнастике. Соревнования собрали сильнейших спортсменов страны в разных возрастных и квалификационных категориях.
Как сообщает сайт sport.gov.kg, победители и призёры были награждены медалями и дипломами, предоставленными специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва "Ынтымак".
Результаты соревнований:
Среди мужчин:
1-е место - Бабур Мамашарипов
2-е место - Адия Таштаналиев
3-е место - Далер Мамашарипов
Среди молодежи (1-й разряд):
1-е место - Алмаз Калыков
2-е место - Руслан Горишняк
3-е место - Мирон Ефимов
Среди молодежи (2-й разряд):
1-е место - Кайрат Базарбаев
2-е место - Эмин Чыныбаев
3-е место - Максим Якупов
Среди женщин:
Мастера спорта:
1-е место - Нияра Маниязова
2-е место - Дарья Пакидько
3-е место - Анаита Красноперова
Кандидаты в мастера спорта:
1-е место - Милена Мусаелян
2-е место - Сайкал Мамашарипова
Женщины (2-й разряд):
1-е место - Диана Уорн
2-е место - Марта Мамашарипова
3-е место - Малика Акылбекова
Женщины (3-й разряд):
1-е место - Жанат Мамашарипова
2-е место - Дарья Полуденная
3-е место - Милана Эркинова
Среди молодежи:
1-е место - Татьяна Тригубченко
2-е место - Аяна Назарбаева
3-е место - Яна Бочарникова
Молодежь (2-й разряд):
1-е место - Уулжан Мзаева
2-е место - Абиике Эсенова
3-е место - Юлия Гарипова
Чемпионат стал важным этапом в подготовке спортсменов к национальным и международным соревнованиям, показав высокий уровень мастерства участников и интерес широкой публики к спортивной гимнастике в Кыргызстане.