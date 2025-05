Цзэн Айго: "Сычуань как ключевая связь между Китаем и Центральной Азией"

В Алматы прошла шестая встреча министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии. Одной из ключевых тем стала подготовка второго китайско-центральноазиатского саммита, который должен состояться в течение текущего года.

О перспективах регионального сотрудничества, взаимном интересе и возможностях выхода на реальные проекты в эксклюзивном интервью VB.KG рассказал президент Сычуаньской ассоциации в России и странах СНГ Цзэн Айго. По его словам, Сычуань - это своего рода сухопутный Шёлковый путь, который соединяет Китай с Центральной Азией и далее с Европой. Через этот регион может пройти ключевой логистический и экономический маршрут, способный дать импульс новому этапу партнёрства.

Уважаемый господин Цзэн Айго, расскажите пожалуйста о провинции Сы-чуань, с точки зрения экономического потенциала и интересов провинции в Центральной Азии?

Провинция Сычуань на юго-западе Китая - это один из ключевых экономических центров страны. Её экономика отличается высокой диверсификацией: развиваются сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность и высокие технологии. Сычуань известна производством автомобилей, электроники и энергетическо-го оборудования, а также играет важную роль в транспортной логистике и международной торговле.

Провинция занимает центральное место в нескольких ключевых национальных проектах, включая инициативу "Один пояс, один путь", где она служит важным связующим звеном в торговых маршрутах между Китаем, Центральной Азией и Европой. Кроме того, Сы-чуань участвует в развитии экономического пояса реки Янцзы, нового западного сухопутно-морского коридора и проекта "Восточные данные - западные вычисления", направленного на развитие 1Т-инфраструктуры. Особое значение имеет международный коридор "Азия-Чэнду-Европа", который отличается стабильностью, высокой скоростью и большим количеством рейсов, что укрепляет позиции Сычуани как ключевого транспортного узла.

В частности, Сычуаньская ассоциация в России и странах СНГ, президентом которой я являюсь, активно занимается развитием обменов и сотрудничества между провинцией Сычуань, Россией и государствами СНГ. Мы сосредоточены на таких ключевых сферах, как экономика, торговля, инвестиции, культура, образование и туризм. Деятельность пред-приятий, входящих в нашу Ассоциацию, охватывает важнейшие отрасли промышленности провинции. В 2019 году при поддержке китайского комитета содействия развитию международной торговли и Международной торговой палаты провинции Сычуань мы от-крыли представительство Сычуаньской МТП. На сегодняшний день в МТП провинции Сы-чуань более 4 000 членов, среди которых представлены государственные и частные предприятия, компании с иностранным финансированием и бизнес-ассоциации Китая. Наша главная задача - помочь этим компаниям наладить контакты и предложить услуги по им-порту и экспорту.

Наши текущие проекты охватывают и потенциально перспективные направления сотрудничества между провинцией Сычуань и Кыргызстаном, включая экспорт автомобилей и автозапчастей, поставки нефтегазового оборудования, взаимодействие в области электроники и электронных компонентов, развитие возобновляемых источников энергии, а также сельское хозяйство.

Так, например, в сфере промышленного машиностроения мы осуществляем поставки механических силовых трансмиссий, электроприводов и узлов технологического оборудования. В автомобильной отрасли постоянно расширяем масштабы экспортного бизнеса. В аграрном секторе развиваем проект строительства маслозавода в Алтайском крае и ранее подписали национальный проект по созданию Чувашско-Сычуаньского агропромышленно-го парка, что позволило нам накопить ценный опыт и установить прочные деловые связи.

Сычуань с большим интересом настроена на расширение сотрудничества с Централь-ной Азией, особенно в области торговли, инвестиций и транспортной логистики. Провинция экспортирует промышленные товары и электронику, а также участвует в развитии железнодорожных и мультимодальных маршрутов, способствуя укреплению экономических связей между Китаем и регионом. Таким образом, Сычуань, обладая значительным экономическим потенциалом, играет важную роль в развитии партнёрства между Китаем и Цен-тральной Азией, способствуя устойчивому развитию и взаимной выгоде.

Кыргызстан в настоящее время наращивает сотрудничество с Китаем по многим направлениям. Как Вы считаете, какие приоритеты в сотрудничестве наших стран будут преобладать в 2025 году?

Двустороннее сотрудничество между нашими странами активно развивается в последние десятилетия. В мае 2023 года Китайская Народная Республика и Кыргызская Республика подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства и ряд важных двусторонних документов, что свидетельствует о высоком уровне доверия и взаимной заинтересованности в укреплении отношений. В последние годы двустороннее сотрудничество между двумя странами постоянно углубляется.

В 2025 году сотрудничество между двумя странами, вероятно, будет развиваться по нескольким ключевым направлениям, отражающим стратегические интересы обеих сторон. Одним из главных приоритетов останется развитие транспортных коридоров в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Особое значение будет уделяться реализации проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", которая не только ускорит грузоперевозки, но и укрепит роль Кыргызстана как транзитного узла в регионе. Продолжатся инвестиции в энергетический сектор Кыргызстана. В торговле можно ожидать роста поставок китайской электроники, промышленного оборудования и техники, и увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и минеральных ресурсов из Кыргызстана. Также вероятно развитие совместных проектов по внедрению современных технологий в различных отраслях, включая цифровизацию, строительство и сельское хозяйство. Таким образом, киргизско-китайское сотрудничество в 2025 году будет носить комплексный характер, сочетая экономическую прагматику с долгосрочными стратегическими интересами, что создаст прочную основу для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Мир сегодня переживает период нестабильности, из-за санкционных и тарифных ограничений, которые страны коллективного Запада наложили на Китай и многие другие страны. Как происходящие изменения могут повлиять на сотрудничество наших стран?

Действительно, в условиях глобальной нестабильности и под влиянием торговых войн, сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем приобретает особую актуальность. Китай давно является одним из основных торгово-экономических партнеров Кыргызстана, и в последнее время наблюдается стремительный рост его доли. Кыргызстан, обладая богатыми минеральными ресурсами, заинтересован в расширении их добычи и экспорте. Сотрудничество с Китаем в сфере сельского хозяйства, а также углубление взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной областях, открывают новые перспективы для обеих стран. Кыргызстан, как важный торговый партнер Китая, может использовать эту ситуацию для укрепления своей экономики и региональной роли.

Благодаря своему уникальному географическому положению, Кыргызстан может стать ключевым транзитным узлом между Китаем и странами ЕАЭС. При этом, помимо традиционной функции транзита в торговле между Китаем и Россией, Кыргызстан также может стать важным каналом для экспорта китайских товаров в Европу, Америку и на рынки, находящиеся под санкциями. Это позволит не только укрепить экономику Кыргызстана и его позиции в регионе, но и углубить китайско-кыргызское торгово-экономическое сотрудничество, а также оптимизировать структуру региональных поставок.

Провинция Сычуань является стартовой точкой для железнодорожных грузоперевозок из Китая в Европу, и именно в Сычуань накоплен богатый опыт в транс-евразийских грузоперевозках. Какие логистические проекты могут быть реализованы в Кыргызстане, с участием провинции Сычуань?

Провинция Сычуань имеет огромный опыт в международной логистике, особенно в перевозках по маршруту "Китай-Европа". Это отличная база для того, чтобы Сычуань и Кыргызстан вместе создали современную и разнообразную систему логистического сотрудничества. Международный аэропорт Чэнду Тяньфу, как крупный международный авиационный хаб в западном Китае, ориентированный на Центральную Азию и Европу, имеет выдающиеся географические преимущества. А район Сычуань-Чунцин - это ключе-вой логистический центр для поездов, идущих по маршруту "Китай-Европа", с развитой сетью логистики. В будущем, в условиях сотрудничества между железнодорожным и воз-душным транспортом, Чэнду будет и далее использовать свои преимущества в качестве двойного хаба (железнодорожного и авиационного). Это даст обеим сторонам еще больше возможностей для сотрудничества в международной логистике и откроет новые горизонты для развития.

Особого внимания заслуживает железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", которая откроет южный коридор в Центральную Азию.

Товары из Сычуани смогут через Кашгар попадать в Кыргызстан и, в конечном итоге, достигать Узбекистана, Европы и другие страны. Как только железная дорога будет построена, это значительно сократит время и стоимость транспортировки, что будет иметь большое значение для повышения конкурентоспособности экспорта. Для Сычуани это станет хорошей возможностью расширить экспортные каналы и повысить эффективность логистики. Наша ассоциация также надеется, что новая железная дорога позволит продвигать больше качественных товаров из Сычуани, таких как нефтяное оборудование, автомобили и автозапчасти. В то же время через этот маршрут в Сычуань из Кыргызстана могут поступать сельскохозяйственные продукты и минеральные ресурсы, такие как хлопок, медь, золото, что обеспечит взаимовыгодное сотрудничество.

Кроме того, авиалогистика - это еще одно важное направление для сотрудничества. В данный момент восточный район Чэнду ведет переговоры с Международным аэропортом "Манас" и ОАО "Кыргыз почтасы" для совместного стратегического планирования пассажирских и грузовых перевозок между Китаем, Центральной Азией и Европой. В будущем планируется открытие регулярных пассажирских и грузовых рейсов между Бишкеком (Ма-нас) и Чэнду (Международный аэропорт Тяньфу), что создаст авиационную логистическую связь и поможет построить авиационный транзитный центр и грузовой хаб.

Чэнду может использовать аэропорты Кыргызстана для расширения логистической се-ти на весь Центрально-азиатский регион; в то время как Кыргызстан, с международным аэропортом Чэнду Тяньфу, может распространить свою деятельность на западные регио-ны Китая. Это не только улучшит импортно-экспортную торговлю, но и поможет быстрее доставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью и продукцию, требующую оперативной доставки, такую как электроника и свежие продукты.

Есть также потенциал для создания платформы для обмена логистической информацией, что позволит отслеживать грузовые перевозки в режиме реального времени и повысить прозрачность и эффективность управления. В области складирования мы можем сотрудничать в строительстве современных складов, что оптимизирует процессы хранения и распределения товаров и, в конечном итоге, снизит логистические затраты.

Бизнес-среда Китая и Кыргызстана существенно отличаются. По Вашему мнению, какие инновационные решения и подходы, для успешного развития бизнеса в Кыргызстане, необходимо внедрять в ближайшие годы?

Бизнес-среда Китая и Кыргызстана действительно имеет свои особенности, которые влияют на подходы к развитию бизнеса. Китай, обладая значительными капиталовложе-ниями и передовыми технологиями, создает условия для быстрого роста высокотехноло-гичных секторов. В то же время Кыргызстан, располагает богатейшими природными ре-сурсами и рабочей силой, поэтому нам надо думать, как развивать наши отрасли так, что-бы и природа не страдала, и инновации внедрялись. Помимо экономических и технологи-ческих аспектов, важно учитывать различия в менталитете и культуре ведения бизнеса между двумя странами. Для преодоления этих различий необходим эффективный меха-низм взаимодействия между китайскими и кыргызскими предприятиями, чтобы наши компании могли легко находить общий язык и решать все вопросы. И тут нужна такая площадка, платформа, которая позволит:

• Облегчить поиск партнеров.

• Ускорить процесс согласования, упростив переговоры и заключение сделок за счет устранения языковых и культурных барьеров.

• Обеспечить поддержку на местном уровне, предоставив компаниям помощь в решении административных и юридических вопросов.

Наша Ассоциация видит себя в роли такой платформы, готовой предоставлять полный спектр вышеперечисленных услуг. Мы обладаем необходимым опытом, знаниями и ресурсами для эффективной организации взаимодействия между китайскими и кыргызскими предприятиями. Мы уверены, что наша Ассоциация может стать надежным мостом, соединяющим бизнес-сообщества Китая и Кыргызстана.

Среди перспективных направлений работы, требующих инновационных решений, можно выделить следующие:

1. Расширение торговых и инфраструктурных связей

Создание и улучшение транспортной инфраструктуры, а также логистических центров повысит эффективность поставок между Китаем и Кыргызстаном, сделав страну более привлекательной для международных инвесторов. Ассоциация может сыграть важную роль в этом процессе, способствуя взаимодействию между бизнесом обеих стран.

2. Технологическая модернизация и автоматизация

Внедрение современных технологий в горнодобывающую промышленность. Это включает автоматизацию процессов, использование роботизированной техники, внедрение систем мониторинга и управления. Такие решения повышают производительность, снижают издержки и улучшают условия труда, что особенно актуально в Кыргызстане с его сложным рельефом и горными условиями.

3. Аграрные технологии

Кыргызстан, обладая благоприятными климатическими условиями, имеет уникальные возможности для развития агропромышленного комплекса с использованием современных агрономических технологий. Внедрение инновационных методов, таких как современные системы орошения и дронов для мониторинга урожая, может повысить производительность и качество продукции в стране. Эти технологии откроют новые перспективы для экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай, где наблюдается растущий спрос на качественные и органические товары. В настоящее время в Сычуани также наблюдает-ся спрос на зерновые культуры, рапсовое масло, такие кормовые культуры, как свекловичный жмых, жмых подсолнечника, ячмень и другие. Наша ассоциация готова делиться опытом и технологиями с кыргызскими партнерами для совместного развития этого сектора.

4. Стимулирование местного производства

Разработка программ, направленных на поддержку местных производителей и малых предприятий, особенно в партнерстве с сычуаньскими предприятиями, откроет новые горизонты для устойчивого экономического роста. Инвестиции в проектирование и внедрение новых товаров и услуг будут способствовать расширению базы производителей.

5. Сотрудничество в игровой индустрии

Сотрудничество в игровой индустрии открывает многообещающие перспективы для укрепления экономических и культурных связей двух стран. Одним из ключевых направлений этого сотрудничества может стать вывод китайских игр на рынок Кыргызстана. Так-же можно организовать индивидуальную разработку различных игр, что позволит учесть местные особенности и интересы аудитории Кыргызстана в контексте китайского опыта и технологий.

6. Цифровое развитие

Провинция Сычуань занимает лидирующие позиции в области высоких технологий и инноваций. Внедрение таких решений в Кыргызстане может стать мощным стимулом для экономического развития. Современные цифровые технологии, такие как интернет вещей (1оТ), блокчейн и облачные вычисления, предоставляют новые возможности для повышения эффективности бизнес-процессов.

Для укрепления связей между нами, Сычуаньская Ассоциация готова сотрудничать с Кыргызстаном! Можем вместе устраивать выставки и обмениваться опытом. Ещё мы обязательно поможем организовать поездки для наших бизнесменов друг к другу, чтобы они могли познакомиться и договориться напрямую. Ну и конечно, устроим экономические переговоры, чтобы обсудить, где мы можем быть полезны друг другу. Кыргызстан - ключевой транзитный узел, открывающий возможности для сотрудничества с Россией, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Развивая партнерство с Кыргыз-станом, мы упрощаем логистику и расширяем экспортные горизонты. Это стратегически важный шаг для укрепления экономических связей в регионе и наращивания товарооборота. В общем, хотим построить крепкий мост между нашими компаниями и вместе вывести экономику, торговлю, логистику и другие сферы сотрудничества между Сычуанью и Кыргызстаном на совершенно новый уровень!

Специально для VB.KG Государственная инвестиционная компания Sichuan Port and Shipping Investment Group Co., LTD. (SPSI) предоставила статистику грузоперевозок по маршруту Китай – Европа за 2024 год.

Согласно данным SPSI, в прошлом году по данному направлению было отправлено 19 392 поезда, что на 10,7% больше, чем в 2023 году. Общее количество перевезённых контейнеров составило 2 077 216 единиц - прирост на 9,2%.

Отмечается, что движение сбалансировано: соотношение отправлений и прибытий составило 1,192:1, что свидетельствует о стабильной логистике в обоих направлениях.

Лидеры по объёму отправлений:

Сиань - 3 894 поезда (19,9% от общего количества по стране);

Чэнду - 2 285 поездов (11,8%);

Чунцин - 2 059 поездов (10,6%);

Чжэнчжоу - 2 052 поезда (10,6%).

Суммарно эти четыре города обеспечили 52,8% всех отправлений по маршруту Китай – Европа.

Справка: Сычуаньская ассоциация в России и странах СНГ была создана 15 августа 2014 года. Сегодня она представляет интересы Министерства торговли и Управления коммерции провинции Сычуань, Торгово-промышленной палаты провинции, а также деловых и правительственных структур города Чэнду.

Ассоциация содействует развитию деловых связей между Сычуанью и странами СНГ. В настоящее время её деятельность сосредоточена на проектах по поставкам из Китая различного оборудования и продукции - от электроники и приводных механизмов до решений для нефтегазовой отрасли и промышленных роботов.