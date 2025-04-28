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Для садоводов и фермеров Баткенской области проведут день поля

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- Светлана Лаптева
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Завтра, 29 апреля для садоводов и фермеров Баткенской области будет проведен день поля по правильному проведению мероприятий в области современных сортов плодово-ягодных культур, схем посадки, обрезки, защиты, установки системы капельного орошения.

Мероприятие проводится Департаментом экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Мероприятие пройдёт в семеноводческом хозяйстве, специализирующееся на производстве и реализации посадочного материала плодово-ягодных и декоративных растений, расположенное в селе Марказ Кадамжайского района Баткенской области, на базе сельскохозяйственного кооператива "Арпа Сай Береке Багы"

Для получения более подробной информации о мероприятии, свяжитесь по номеру: 0555733283.


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URL: https://www.vb.kg/445411
Теги:
Баткенская область, сельское хозяйство, фермеры
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