Для садоводов и фермеров Баткенской области проведут день поля

Завтра, 29 апреля для садоводов и фермеров Баткенской области будет проведен день поля по правильному проведению мероприятий в области современных сортов плодово-ягодных культур, схем посадки, обрезки, защиты, установки системы капельного орошения.

Мероприятие проводится Департаментом экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Мероприятие пройдёт в семеноводческом хозяйстве, специализирующееся на производстве и реализации посадочного материала плодово-ягодных и декоративных растений, расположенное в селе Марказ Кадамжайского района Баткенской области, на базе сельскохозяйственного кооператива "Арпа Сай Береке Багы"

Для получения более подробной информации о мероприятии, свяжитесь по номеру: 0555733283.