В Бишкеке задержан иностранец за подделку более 100 электронных виз

ГКНБ в рамках работы по выявлению нарушений миграционного законодательства выявил и пресёк канал изготовления поддельных электронных виз. В результате был задержан гражданин Пакистана, причастный к подделке более 100 виз.

По данным ведомства, гражданин Пакистана М.Т.К. организовал схему по изготовлению фальшивых виз для своих соотечественников с целью незаконного обогащения. Он предлагал оформить две электронные визы сроком на два месяца за 150 долларов и четыре годовые визы по 1700 долларов за каждую, на общую сумму 6800 долларов. В качестве аванса ему перечислили 4400 сомов.

22 апреля 2025 года М.Т.К. был задержан с поличным при получении части суммы в размере 87 400 сомов. Установлено, что он вместе с подельниками изготовил более 100 поддельных виз.

23 апреля задержанный был водворён в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех причастных лиц и аналогичных фактов.

ГКНБ напоминает гражданам: для получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в сфере миграции, следует обращаться только в официальные органы.