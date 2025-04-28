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В Бишкеке задержан иностранец за подделку более 100 электронных виз

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- Назгуль Абдыразакова
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ГКНБ в рамках работы по выявлению нарушений миграционного законодательства выявил и пресёк канал изготовления поддельных электронных виз. В результате был задержан гражданин Пакистана, причастный к подделке более 100 виз.

По данным ведомства, гражданин Пакистана М.Т.К. организовал схему по изготовлению фальшивых виз для своих соотечественников с целью незаконного обогащения. Он предлагал оформить две электронные визы сроком на два месяца за 150 долларов и четыре годовые визы по 1700 долларов за каждую, на общую сумму 6800 долларов. В качестве аванса ему перечислили 4400 сомов.

22 апреля 2025 года М.Т.К. был задержан с поличным при получении части суммы в размере 87 400 сомов. Установлено, что он вместе с подельниками изготовил более 100 поддельных виз.

23 апреля задержанный был водворён в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех причастных лиц и аналогичных фактов.

ГКНБ напоминает гражданам: для получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в сфере миграции, следует обращаться только в официальные органы.


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URL: https://www.vb.kg/445413
Теги:
виза, задержание, Пакистан, поддельные документы, ГКНБ
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