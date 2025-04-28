Суд изменил меру пресечения для фигурантов дела о наемничестве

25 апреля Первомайский районный суд города Бишкек удовлетворил ходатайство следователя по ОВД Главного следственного управления ГКНБ и изменил меру пресечения для фигурантов дела о наемничестве сотрудницы Русского дома в Оше

Натальи Секериной и гражданина С.В.Т. с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Изначально суд постановил заключить их под стражу до 17 июня 2025 года.

Оба подозреваемых были задержаны в рамках расследования по статье 416 УК КР ( Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях").