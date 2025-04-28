В Ошской области ГНС выявила 23 тонны моторного масла без акцизных марок

Сотрудники Государственной налоговой службы провели налоговый рейдовый контроль на складе хранения моторных масел, расположенном в селе Баш-Дөбө Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проверки было обнаружено 23 тонны 111 литров моторного масла без акцизных марок на общую сумму 3 222 583,6 сомов.

На основании выявленного факта были составлены первичные процессуальные документы, а собранные материалы переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Государственная налоговая служба продолжает планомерную работу по выявлению неучтённых товаров и обеспечению соблюдения налогового законодательства.