"Альянс Алтын" наградил борцов из Кыргызстана за медали на чемпионате Азии

Кыргызстанские спортсмены Айпери Медет кызы и Раззак Бейшекеев достойно представили страну на чемпионате Азии по борьбе, прошедшем в конце марта в Иордании. Они добились выдающихся результатов и вновь напомнили миру о спортивном потенциале Кыргызстана. В знак признания их достижений компания "Альянс Алтын" вручила спортсменам специальные награды.

Айпери Медет кызы, завоевавшая золотую медаль, получила денежную премию в размере 200 тысяч сомов. Серебряный призер Раззак Бейшекеев был награжден суммой в 100 тысяч сомов. Награды вручены лично генеральным директором компании Сабиром Рахматовым, который подчеркнул высокий профессионализм, силу воли и важный вклад спортсменов в укрепление имиджа Кыргызстана на международной арене.

"Компания "Альянс Алтын" и в дальнейшем будет поддерживать развитие спорта. Успехи наших атлетов - это не только гордость нации, но и пример для всей молодежи", - отметил Сабир Рахматов.

Айпери Медет кызы поблагодарила за признание и подчеркнула значение такой поддержки.

"Компания "Альянс Алтын" вносит весомый вклад не только в развитие спорта, но и страны в целом. Для нас это - сильная мотивация двигаться дальше", - сказала спортсменка.

Поддержка спорта - одно из приоритетных направлений социальной политики компании. В "Альянс Алтын" убеждены, что успехи кыргызстанских спортсменов вдохновляют молодое поколение, формируя культуру здорового образа жизни и стремление к высоким результатам.