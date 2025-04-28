Талантливые ребята из Кыргызстана смогут попасть на Северный полюс

28 апреля начался конкурсный отбор среди зарубежных участников VI международного научно-просветительского проекта "Ледокол знаний", который в этом году приурочен к 80-летию российской атомной отрасли и 500-летию начала освоения Северного морского пути. Победители конкурса отправятся в арктическую экспедицию на атомном ледоколе "50 лет Победы" Росатомфлота, где их ждет насыщенная образовательная программа: лекции, мастер-классы, квизы и многое другое. Об этом сообщает "Росатом-Центральная Азия".

По ее данным, в отборе смогут принять участие школьники из 20 стран (Армения, Бангладеш, Беларусь, Боливия, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гана, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Мьянма, Намибия, Турция, Узбекистан, ЮАР). Конкурсный отбор проходит на сайте goarctic.energy.

Конкурсный отбор пройдет в 3 этапа и завершится 20 июня, когда будут подведены итоги и выбрана интернациональная команда участников экспедиции к Северному полюсу. Ожидается, что некоторые из них станут первыми представителями своих стран, которые достигли Северного полюса.

Справка: Научно-просветительский проект "Ледокол знаний" организован сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации "Росатом". Он направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, поиск и поддержку талантливых и одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию. В проекте принимают участие школьники 14-16 лет со всего мира, лучшие из них отправляются в научно-просветительскую экспедицию "Росатома" к Северному полюсу на борту атомного ледокола "50 лет Победы".

Уже 6 лет подряд "Ледокол знаний" дает возможность талантливым и активным ребятам совершить незабываемое путешествие на атомном ледоколе на Северный полюс в компании своих единомышленников. За все время существования проекта участниками арктических экспедиций "Росатома" стало более 350 одаренных школьников. В 2024 году экспедиция "Ледокол знаний" впервые прошла в международном формате. Команда из 15 школьников и экспертов из Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Монголии, Венгрии, Индии, Китая, ЮАР отправилась к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы".