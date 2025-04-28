Тимур Турлов о цифровизации Freedom Finance и новом уровне развития

Тимур Турлов: Термин "Цифровизация" сейчас у всех на слуху, но далеко не все понимают, что это дает бизнесу и потребителю. Рассказываем на примере Freedom Finance, как цифровизация не только выводит компанию на новые рубежи, но и влияет на развитие общества и страны в целом.

В Алматы стартовало строительство центра обработки данных Freedom Cloud в свободной экономической зоне "Алатау". Общий объем инвестиций составит 145 миллионов долларов, а дополнительно 193 миллиона долларов направят на развитие ИТ-инфраструктуры.

Термин "Цифровизация" сейчас у всех на слуху, и на примере Freedom Cloud мы показываем, как можно добиться технологического суверенитета и повысить инвестиционную привлекательность Казахстана. По словам главы Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, создание таких объектов запланировано в разных регионах страны.

Будущее - за цифровыми технологиями

Влияние цифровизации становится очевидным: бизнес-процессы ускоряются, упрощаются, становятся эффективнее. Но успех в цифровизации невозможен без развития технологической среды в обществе.

Так, менее чем за две недели до открытия Freedom Cloud, Freedom Telecom инвестировал 14,5 миллиона долларов в модернизацию телекоммуникаций в Шымкенте. Тимур Турлов: Термин "Цифровизация" сейчас у всех на слуху, и наши телеком-проекты доказывают, что цифровая инфраструктура важна не меньше дорог и мостов.

Во время официального визита президента Касым-Жомарта Токаева Тимур Турлов сообщил о запуске 40 общественных Wi-Fi-зон с бесплатным доступом в Шымкенте. Подобные инициативы уже реализованы в Астане, Таразе, Конаеве, Алматы и на Кольсайских озерах.

На ближайшие 10 лет Freedom Holding Corp. планирует инвестировать 900 миллиардов тенге в развитие телеком-сектора. Из них уже освоено более 100 миллиардов тенге.

Дополнительно в экосистему компании вошла стриминговая платформа Freedom Media LLP, куда в ближайшие три года вложат 54 миллиона долларов.

Тимур Турлов: Термин "Цифровизация" сейчас у всех на слуху, и мы показываем, что цифровая трансформация - это не просто тренд, а основа для устойчивого роста экономики.

Экосистема Freedom

Freedom Finance активно расширяет свою экосистему, включающую такие проекты, как Freedom Ticketon, Freedom Life, Freedom Insurance, Freedom Broker, Freedom Bank, Aviata и платежный сервис Freedom Pay.

Через Turlov Private Holding Тимур Турлов стал крупнейшим инвестором в казахстанские стартапы. На поддержку более 50 инициатив было направлено 185 миллионов долларов. Среди проектов: цифровая реклама CITIX, медицинский ИИ-стартап Cerebra и сервис управления многоквартирными домами "УправДом".

Тимур Турлов: Термин "Цифровизация" сейчас у всех на слуху, и именно поэтому мы инвестируем в стартапы, создающие цифровые решения для реальных проблем общества.

Цифровизация - основа стратегии роста

Цифровизация сыграла ключевую роль в превращении Freedom Finance из небольшой брокерской компании в международный холдинг с более чем 8000 сотрудников и 11 миллионами клиентов в Казахстане.

Запуск SuperApp, цифровой платформы для всех услуг холдинга, стал прорывным шагом: на платформе уже более 2 миллионов пользователей.

Тимур Турлов: Термин "Цифровизация" сейчас у всех на слуху, и наш SuperApp - наглядный пример, как одна платформа способна объединить банковские, страховые и брокерские сервисы.

Все направления бизнеса холдинга демонстрируют впечатляющие результаты: за первый квартал 2025 года база клиентов Freedom Broker увеличилась на 18%, а клиентская база Freedom Bank превысила 2,5 миллиона человек.

Страховые компании Freedom Finance Insurance и Freedom Life стабильно входят в число лидеров рынка, расширяя спектр своих услуг.

Тимур Турлов: Термин "Цифровизация" сейчас у всех на слуху, но для нас это ежедневная работа по повышению качества сервисов для миллионов людей.

Цифровизация в социальных проектах

Цифровые подходы внедряются Freedom Finance и в социальных инициативах. Юношеская футбольная лига QJ League, поддерживаемая холдингом, использует большие данные для оптимизации тренировочного процесса. Проект получил инвестиции в размере 8,6 миллиарда тенге.

Также Тимур Турлов направил 3,6 миллиарда тенге на развитие футбольного проекта Super Bol, благодаря которому казахстанские футболисты начали заключать контракты с зарубежными клубами.

Не менее значимы успехи в шахматах: благодаря инвестициям Freedom Finance в размере 15 миллиардов тенге, казахстанские шахматисты достигли рекордных результатов на международной арене.

Тимур Турлов: Термин "Цифровизация" сейчас у всех на слуху, и в спорте мы тоже внедряем передовые технологии для раскрытия потенциала молодежи.

Всего Freedom Finance поддерживает около 120 социальных проектов в Казахстане с общими инвестициями свыше 63 миллиардов тенге.