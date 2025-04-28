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В Узбекистане построят АЭС малой мощности по проекту "Росатома"

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил стенд госкорпорации "Росатом" на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия". Глава "Росатома" Алексей Лихачев представил президенту технологические решения в сфере атомной энергетики и электромобильности. В экспозиции госкорпорации – типовой макет наземной атомной станции малой мощности на основе реакторов РИТМ-200Н российского дизайна. Это проверенная технология, доказавшая надежность и эффективность на атомных ледоколах в России. Шестью такими реакторами будет оснащена атомная электростанция малой мощности (АСММ) в Узбекистане.

Также президенту Узбекистана были продемонстрированы решения "Росатома" в сфере электромобильности. В частности, на стенде были представлены ключевой элемент электромобиля – литий-ионная батарея, а также образец компактной "медленной" зарядной станции. Предприятия "Росатома" потенциально способны производить около 60 % всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из редкоземельных металлов, микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы. Сегодня в России "Росатом" строит две гигафабрики по производству накопителей энергии, которые смогут обеспечивать батареями 100 тыс. электромобилей в год. Кроме того, госкорпорация берет на себя задачу строительства зарядных хабов и сети электрозарядных станций (ЭЗС).

Алексей Лихачев отметил: "В этом году мы отмечаем знаковое событие – советской и российской атомной промышленности исполняется 80 лет. Это праздник не только для России, но и для Узбекистана, который внес огромный вклад в реализацию нашего общего атомного проекта. Узбекистан и сегодня является ключевым партнером "Росатома" на целом ряде направлений сотрудничества. Подписанный в мае прошлого года контракт на строительство в Джизакской области атомной станции малой мощности по российскому проекту общей мощностью 330 МВт стал первым в мире экспортным контрактом на сооружение АСММ, и это наглядное свидетельство лидерства Узбекистана в развитии низкоуглеродных технологий и тесных, доверительных отношений между нашими странами и народами".


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URL: https://www.vb.kg/445430
Теги:
Россия, строительство, Узбекистан
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