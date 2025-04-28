В Узбекистане построят АЭС малой мощности по проекту "Росатома"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил стенд госкорпорации "Росатом" на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия". Глава "Росатома" Алексей Лихачев представил президенту технологические решения в сфере атомной энергетики и электромобильности. В экспозиции госкорпорации – типовой макет наземной атомной станции малой мощности на основе реакторов РИТМ-200Н российского дизайна. Это проверенная технология, доказавшая надежность и эффективность на атомных ледоколах в России. Шестью такими реакторами будет оснащена атомная электростанция малой мощности (АСММ) в Узбекистане.

Также президенту Узбекистана были продемонстрированы решения "Росатома" в сфере электромобильности. В частности, на стенде были представлены ключевой элемент электромобиля – литий-ионная батарея, а также образец компактной "медленной" зарядной станции. Предприятия "Росатома" потенциально способны производить около 60 % всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из редкоземельных металлов, микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы. Сегодня в России "Росатом" строит две гигафабрики по производству накопителей энергии, которые смогут обеспечивать батареями 100 тыс. электромобилей в год. Кроме того, госкорпорация берет на себя задачу строительства зарядных хабов и сети электрозарядных станций (ЭЗС).

Алексей Лихачев отметил: "В этом году мы отмечаем знаковое событие – советской и российской атомной промышленности исполняется 80 лет. Это праздник не только для России, но и для Узбекистана, который внес огромный вклад в реализацию нашего общего атомного проекта. Узбекистан и сегодня является ключевым партнером "Росатома" на целом ряде направлений сотрудничества. Подписанный в мае прошлого года контракт на строительство в Джизакской области атомной станции малой мощности по российскому проекту общей мощностью 330 МВт стал первым в мире экспортным контрактом на сооружение АСММ, и это наглядное свидетельство лидерства Узбекистана в развитии низкоуглеродных технологий и тесных, доверительных отношений между нашими странами и народами".