Таджикистан становится ближе

Сайфулло Сафаров, один из ключевых таджикских экспертов по широкому кругу вопросов, председатель Ассоциации политологов Таджикистана, бывший первый заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте республики, давно пристально наблюдает за событиями в соседнем Кыргызстане. Наблюдает в основном со стороны. И в разного рода международных экспертных мероприятиях раньше участвовал главным образом удалённо, по видеосвязи.

На международный практический семинар для студентов бишкекских вузов, организованный при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, - "Роль культурных контактов, спорта, народной дипломатии как основы взаимопонимания народов стран Центральной Азии и России" - Сайфулло Саъдуллоевич приехал лично.

Ещё задолго до делимитации и демаркации границ между нашими странами он переживал о ходе переговоров и приветствовал каждый маленький шажок сторон в направлении друг друга.

По мнению эксперта, единственным разумным выходом для решения приграничных проблем был обмен территориями. Опять же, конечно, в разумных пределах. "К примеру, такая же практика деления территории применялась в процессе демаркации и делимитации границ Кыргызстана с Узбекистаном и Казахстаном. Нельзя сказать, что подобная методика – гарантия чего-то, но ведь всё делается для того, чтобы больше на границе не возникало конфликтов между жителями".

- Все эти моменты между таджиками и кыргызами… - говорил Сафаров на семинаре в Бишкеке, - конечно, мы все желаем, чтобы этого не было. Это помогает нашим врагам разделить нас. А мы, народы бывшего Советского Союза, - таджики, кыргызы, узбеки, казахи, армяне, азербайджанцы – и русские, мы по-прежнему во многом похожи и психологически, и ментально, и культурно.

Во пример. На днях мне звонил один профессор из Ростова. Говорит – хочу у вас интервью взять. Мол, пишет о Центральной Азии, и ему порекомендовали меня. Я предложил встретиться в центре города. Я еду. Выхожу из такси и иду к Дому печати. И передом мной мужик в костюмчике. Бородатый, хотя и не смуглый. Ну, я думал – он. Позвал его: "Вы из Ростова?" - "Нет, отвечает, я же таджик".

Удивился я и пошёл дальше, немножко ниже. Вижу – ещё один на него похожий стоит. Оказалось – он, он меня сразу узнал.

Я говорю – запутался, кто есть кто. Кто русский, кто таджик? Оба в костюмах, оба по-русски разговаривают…

Россия сама по себе – многонациональное государство. Кого там только нет. Кто-то из россиян на индуса похож, кто-то – на африканца. Но психология у них при этом именно русская. Так что россиянам, думаю, надо бережнее относиться к дружественным народам. Особенно к тем, с кем вместе жили 70 лет.

Если говорить о культуре… Да, она, особенно общая, всегда помогает в решении многих проблем. Вспомним таджикско-кыргызские конфликты, вокруг которых мы в конце концов объединились – именно благодаря схожей культуре наших народов, общим интересам. Ещё до решения всех вопросов на государственном уровне мы, политологи двух стран, обсуждали эти серьёзные моменты и писали правительствам о результатах своих обсуждений.

Этой весной в таджикском городе Худжанде президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подписали договор о точке стыка трёх государственных границ с установлением символической стелы и декларацию о вечной дружбе, а также вместе отметили Нооруз. Как говорится, близкий и добрый сосед лучше дальнего родственника. Делить нам, по большому счёту, нечего.