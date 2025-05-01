Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 98.85 - 99.85

Кукуруза под прицелом науки: в Сокулуке стартовал экспериментальный сев

176  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Сокулукском районе Чуйской области на базе предприятия "Кыргызмамсылтукумзаводу" стартовал пробный сев кукурузы. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, три опытных агрария встали у руля экспериментального проекта, цель которого - определить наиболее рациональный и прибыльный способ выращивания кукурузы для фермеров Кыргызстана.

Каждому - свой участок и своя методика. Первый участник - специалист Кыргызского научно-исследовательского института земледелия - применяет традиционный подход: органические удобрения, старый добрый арык и проверенное временем орошение.

Второй - предприниматель из Южной Кореи - использует корейскую технологию и сеет сразу три сорта кукурузы.

А третий - молодой агроном из компании "Агрохимия" - делает ставку на капельное орошение и адаптированные к местному климату сорта.

Весь процесс проходит под наблюдением специалистов Минсельхоза. Осенью будут подведены итоги. Кто окажется впереди - покажет урожай.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445445
Теги:
Сокулукский район, Чуйская область, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  