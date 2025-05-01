Кукуруза под прицелом науки: в Сокулуке стартовал экспериментальный сев

В Сокулукском районе Чуйской области на базе предприятия "Кыргызмамсылтукумзаводу" стартовал пробный сев кукурузы. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, три опытных агрария встали у руля экспериментального проекта, цель которого - определить наиболее рациональный и прибыльный способ выращивания кукурузы для фермеров Кыргызстана.

Каждому - свой участок и своя методика. Первый участник - специалист Кыргызского научно-исследовательского института земледелия - применяет традиционный подход: органические удобрения, старый добрый арык и проверенное временем орошение.

Второй - предприниматель из Южной Кореи - использует корейскую технологию и сеет сразу три сорта кукурузы.

А третий - молодой агроном из компании "Агрохимия" - делает ставку на капельное орошение и адаптированные к местному климату сорта.

Весь процесс проходит под наблюдением специалистов Минсельхоза. Осенью будут подведены итоги. Кто окажется впереди - покажет урожай.