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В РФ продлен срок урегулирования правового положения мигрантов

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- Светлана Лаптева
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Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что согласно указу президента Российской Федерации продлен срок урегулирования правового положения иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением установленного режима пребывания в период с 1 января 2025 года по 10 сентября 2025 года (ранее срок был установлен до 30 апреля 2025 года).

В соответствии с положениями Указа, граждане Кыргызской Республики, включенные в Реестр контролируемых лиц, вправе урегулировать свое правовое положение без необходимости выезда за пределы Российской Федерации.

Для этого необходимо в срок до 10 сентября 2025 года обратиться в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации с заявлением о продлении срока временного пребывания, предоставив заверенную работодателем копию трудового или гражданско-правового договора.

Одновременно заявитель обязан:

∙ пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование;

∙ пройти медицинское освидетельствование;

∙ не иметь задолженности по обязательным платежам, установленным законодательством Российской Федерации.

При подаче заявления о продлении срока пребывания вопрос о привлечении гражданина Кыргызской Республики к административной ответственности будет решаться с назначением административного штрафа без применения меры административного выдворения за пределы Российской Федерации.

Министерство настоятельно рекомендует гражданам соблюдать законодательные требования в части миграционного учета и своевременно предпринимать необходимые действия для урегулирования своего правового статуса, что позволит избежать неблагоприятных правовых последствий на территории России.


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URL: https://www.vb.kg/445452
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан
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