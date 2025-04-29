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Сборная России по футболу сыграет с Нигерией на стадионе "Лужники"

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- Самуэль Деди Ирие
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Российский футбольный союз (РФС) официально объявил место проведения товарищеского матча между сборной России и сборной Нигерии. Игра состоится 6 июня 2025 года на легендарном стадионе "Лужники" в Москве.

Этот матч станет для России возвращением на "Лужники" спустя почти четыре года. Последний раз национальная команда играла здесь 1 сентября 2021 года в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года - тогда матч против Хорватии завершился вничью 0:0.

После встречи с Нигерией команда Валерия Карпина отправится в Минск, где 10 июня проведёт ещё один товарищеский матч против сборной Белоруссии.

Ожидается, что тренерский штаб продолжит обновление состава и предоставит шанс молодым футболистам проявить себя в предстоящих играх.


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URL: https://www.vb.kg/445453
Теги:
Россия, футбол, Москва
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