Результаты чемпионата Кыргызстана по греко-римской борьбе среди юниоров

В городе Ош состоялся чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе среди подростков до 15 лет (U-15), организованный в честь 100-летия кыргызского спорта. Соревнования собрали лучших юных борцов со всех областей страны.

В ходе двухдневных состязаний, организованных Государственным агентством физической культуры и спорта, участники соревновались в 10 весовых категориях. Лучшие борцы были награждены медалями и дипломами от детско-юношеской школы олимпийского резерва "Тайманбас".

Список победителей и призеров чемпионата:

38 кг:

Нурислам Шаимкулов (Жалал-Абад)

Кутболот Бекболотов (РСК)

Нурел Суйунбаев (РС)

Абдулбосит Таиржанов (Жалал-Абад)

41 кг:

Бекзат Ашимов (РСК)

Умарали Бердалиев (Жалал-Абад)

Тариэл Искендербеков (Ак-Илбирс)

Файзулло Касимов (Жалал-Абад)

44 кг:

Юсуф Баялиев (РСК)

Элдос Шакуров (РСК)

Эгемен Субанов (Талас)

Абубакир Таев (Ош)

48 кг:

Нурэл Озгонов (Ак-Илбирс)

Абдулазиз Абдувалиев (РСК)

Фархат Анаркулов (РСК)

Нурислам Кадырбеков (Жалал-Абад)

52 кг:

Омар Исаев (Жалал-Абад)

Ариет Андалипов (Жалал-Абад)

Шержан Алымбеков (Талас)

Эдил Махаматкулов (Баткен)

62 кг:

Байел Асылбеков (РСК)

Абдулла Асылбеков (Жалал-Абад)

Тилек Суйундуков (Ак-Илбирс)

Искендер Абдуллаев (Ош)

68 кг:

Актан Абдазов (Ош)

Байназар Мамашарипов (Жалал-Абад)

Бакай Бердиев (РСК)

Алихан Рысмагамбетов (РС)

75 кг:

Нурдин Анаркулов (Ак-Илбирс)

Алибек Тургунбаев (РСК)

Шамуратбек Канатбеков (РСК)

Рустам Раимбердиев (Баткен)

85 кг:

Хасан Гасанов (Ак-Илбирс)

Нариман Анаркулов (Ак-Илбирс)

Айдин Насбеков (РС)

Эмир Анарбаев (Тайманбас)

Чемпионат стал отличной платформой для проявления таланта и стремления к успеху молодых борцов. Он также подчеркнул важность развития спортивных традиций и воспитания нового поколения атлетов в Кыргызстане.