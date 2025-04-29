Результаты чемпионата Кыргызстана по греко-римской борьбе среди юниоров

В городе Ош состоялся чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе среди подростков до 15 лет (U-15), организованный в честь 100-летия кыргызского спорта. Соревнования собрали лучших юных борцов со всех областей страны.
В ходе двухдневных состязаний, организованных Государственным агентством физической культуры и спорта, участники соревновались в 10 весовых категориях. Лучшие борцы были награждены медалями и дипломами от детско-юношеской школы олимпийского резерва "Тайманбас".
Список победителей и призеров чемпионата:
38 кг:
Нурислам Шаимкулов (Жалал-Абад)
Кутболот Бекболотов (РСК)
Нурел Суйунбаев (РС)
Абдулбосит Таиржанов (Жалал-Абад)
41 кг:
Бекзат Ашимов (РСК)
Умарали Бердалиев (Жалал-Абад)
Тариэл Искендербеков (Ак-Илбирс)
Файзулло Касимов (Жалал-Абад)
44 кг:
Юсуф Баялиев (РСК)
Элдос Шакуров (РСК)
Эгемен Субанов (Талас)
Абубакир Таев (Ош)
48 кг:
Нурэл Озгонов (Ак-Илбирс)
Абдулазиз Абдувалиев (РСК)
Фархат Анаркулов (РСК)
Нурислам Кадырбеков (Жалал-Абад)
52 кг:
Омар Исаев (Жалал-Абад)
Ариет Андалипов (Жалал-Абад)
Шержан Алымбеков (Талас)
Эдил Махаматкулов (Баткен)
62 кг:
Байел Асылбеков (РСК)
Абдулла Асылбеков (Жалал-Абад)
Тилек Суйундуков (Ак-Илбирс)
Искендер Абдуллаев (Ош)
68 кг:
Актан Абдазов (Ош)
Байназар Мамашарипов (Жалал-Абад)
Бакай Бердиев (РСК)
Алихан Рысмагамбетов (РС)
75 кг:
Нурдин Анаркулов (Ак-Илбирс)
Алибек Тургунбаев (РСК)
Шамуратбек Канатбеков (РСК)
Рустам Раимбердиев (Баткен)
85 кг:
Хасан Гасанов (Ак-Илбирс)
Нариман Анаркулов (Ак-Илбирс)
Айдин Насбеков (РС)
Эмир Анарбаев (Тайманбас)
Чемпионат стал отличной платформой для проявления таланта и стремления к успеху молодых борцов. Он также подчеркнул важность развития спортивных традиций и воспитания нового поколения атлетов в Кыргызстане.