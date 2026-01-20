Президент дал пояснения по вопросу замены водительских удостоверений

В последние дни тема замены водительских удостоверений активно обсуждается в обществе и вызывает неоднозначную реакцию. Граждан особенно беспокоят вопросы о том, обязательно ли менять старые удостоверения и возможно ли продление установленных сроков.

Президент Садыр Жапаров подробно разъяснил изданию "Кабар" о причинах возникновения данной ситуации, мерах по противодействию поддельным документам, а также о технических неполадках на цифровой платформе "Түндүк".

- Садыр Нургожоевич, в последние дни в обществе возник ажиотаж вокруг замены водительских удостоверений. Ходят противоречивые слухи: "нужно ли менять старые удостоверения или нет, якобы сроки снова продлят". Почему возникает такой вопрос?

- Действительно, вопрос водительских удостоверений не рассматривался на протяжении почти 30 лет. Наши старые паспорта, ID-карты и водительские удостоверения изготавливались за рубежом.

При этом их защитные элементы были слабыми, некачественными. Начиная с прошлого года, мы начали изготавливать все государственные документы на предприятии "Учкун".

В том числе теперь у нас выпускаются техпаспорта, водительские удостоверения и даже государственные номерные знаки автомобилей. Их качество - на самом высоком уровне.

Ранее были случаи, когда среди мигрантов, представители других национальностей подделывали и продавали наши старые водительские удостоверения и ID-паспорта. И сейчас в России все еще используют поддельные водительские удостоверения и ID-паспорта.

Были зафиксированы и случаи задержания террористов с поддельными кыргызскими паспортами.

Все это нанесло ущерб репутации и международному имиджу Кыргызстана.

Теперь же подобного не будет. Понятие "поддельный паспорт" будет полностью искоренено.

Именно поэтому мы и начали эту работу. Если мы бесплатно заменим все старые водительские удостоверения и полностью выведем их из обращения, то поддельные документы невозможно будет использовать ни у нас в стране, ни за рубежом.

Даже сейчас есть факты, когда некоторые наши граждане покупают в России поддельные водительские удостоверения и, вернувшись в Кыргызстан, управляют автомобилями с этими документами.

В связи с этим проводится инвентаризация и уточнение всех водительских удостоверений и других официальных документов на государственном уровне.

Основная цель этих мероприятий - полностью выявить документы, используемые незаконно, упорядочить процесс, обеспечить безопасность наших граждан и не допустить подрыва международного авторитета нашего государства.

По этой причине было принято решение о замене всех водительских удостоверений старого образца на новые.

Отмечу, что защита новых документов выполнена на самом высоком уровне, и их невозможно подделать. Поэтому гражданам следует обменять свои старые документы на новые.

- По сроку действия водительских удостоверений возникает много вопросов. У некоторых удостоверения бессрочные, но в "Тундуке" срок действия истекает в 2027 году, у других - в 2028 году. Каков порядок действий в этом случае?

- Объясню подробно. По вышеуказанным причинам заменяются и наши старые ID-карты, и водительские удостоверения.

Таким образом, если граждане планируют выезд за границу или считают, что будут ездить только внутри Кыргызстана, их удостоверения необходимо заменить на новые.

У некоторых документы настолько изношены, что имя невозможно прочитать, а фото распознать. Поэтому даже бессрочные удостоверения подлежат полной замене.

Услуга по замене документов предоставляется без выходных и перерывов, с 8:30 утра до 23:00 вечера.

Ранее замена бессрочных водительских удостоверений проводилась обязательно с предоставлением медицинской справки №083. Чтобы сделать этот процесс более доступным и упростить процедуры, для граждан с бессрочными водительскими удостоверениями введен порядок замены без медицинской справки.

Медицинская справка требуется только для тех, кто получает водительское удостоверение впервые в жизни.

- Для удобства граждан также создана возможность замены водительских удостоверений через портал "Тундук". Однако, к сожалению, в последнее время фиксировались случаи, когда портал не работал. Почему возникали сбои в системе в такой необходимый момент?

- Разъясняю по системе "Тундук". Ранее предыдущие правительства лишь декларативно говорили о цифровизации, на практике же этому направлению не уделялось должного внимания. Финансирование не осуществлялось, серверы были слабыми.

В связи с отсутствием капитальных вложений в развитие и модернизацию серверной инфраструктуры "Тундук", из Президентского фонда было выделено 122,5 млн сомов. Эти средства позволят модернизировать платформу "Тундук".

В настоящее время ОАО "Тундук" выбирает поставщиков соответствующего оборудования. Кроме того, для проведения первого этапа модернизации платформы "Тундук" из республиканского бюджета выделено 9,5 млн сомов.

В результате возможности системы значительно увеличатся.

Недавние случаи, когда портал "Тундук" не работал, произошли из-за резкого наплыва граждан, одновременно вошедших в систему, что создало высокую нагрузку, с которой сервер не справился.

Работы по полному устранению этой проблемы продолжатся.

Поэтому всем гражданам рекомендуется полностью заменить свои старые ID-паспорта и водительские удостоверения на новые.

В будущем мировое сообщество не должно испытывать никаких сомнений в том, кто является гражданином Кыргызстана.

В нашей стране и в отношении нас не должно быть никаких темных пятен.