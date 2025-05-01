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Воздушный щит СНГ: в Алматы отметили 30-летие Объединённой системы ПВО

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- Светлана Лаптева
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В Алматы состоялось юбилейное заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров государств – участников СНГ. Повод значимый - 30 лет со дня образования Объединённой системы ПВО и создания самого Комитета.

За три десятилетия система доказала свою эффективность: страны Содружества координируют действия, обмениваются технологиями и укрепляют безопасность воздушного пространства. Юбилей стал поводом не только для поздравлений, но и для обсуждения дальнейших шагов - участники подвели итоги и наметили перспективы.

С основным докладом выступил генерал-полковник Юрий Грехов - заместитель председателя Координационного комитета. От имени Кыргызстана слово взял командующий Силами воздушной обороны ВС КР полковник Талантбек Талипов. В своей речи он подчеркнул новые вызовы в сфере военной безопасности и необходимость ускоренного внедрения современных средств автоматизации и связи.

По его словам, кыргызские подразделения воздушной обороны продолжают активное взаимодействие с союзниками по СНГ, включая модернизацию техники и обмен опытом.

Заседание прошло на высоком уровне. В завершение мероприятия лучшие военнослужащие СВО ВС КР были отмечены грамотами и наградами Объединённой системы ПВО.


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URL: https://www.vb.kg/445466
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