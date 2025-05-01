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Минсельхоз Кыргызстана изучает водоемы на пригодность к разведению рыбы

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- Светлана Лаптева
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Сотрудники департамента рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР провели выездные мероприятия в Нарынскую и Иссык-Кульскую области. Цель - разработка паспортов водоемов и рыбоводно-биологических обоснований (РБО) для развития рыбного хозяйства.

В рамках работы был проведён гидрохимический анализ вод на предмет их пригодности для выращивания холодноводных видов рыб. Обследованы водоёмы ОсОО "Асман Голд Фиш", озеро Аракол и пруд Кичи-Каракол в Кочкорском районе Нарынской области, а также озеро Кара-Кол в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

По итогам обследования специалисты подготовят необходимые документы для организации рыбных хозяйств на данных объектах. Разработка паспортов и РБО станет основой для устойчивого ведения рыбоводства и дальнейшего развития аквакультуры в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/445468
Теги:
Иссык-Кульская область, Нарынская область, рыбное хозяйство, Кыргызстан
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