Минсельхоз Кыргызстана изучает водоемы на пригодность к разведению рыбы

Сотрудники департамента рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР провели выездные мероприятия в Нарынскую и Иссык-Кульскую области. Цель - разработка паспортов водоемов и рыбоводно-биологических обоснований (РБО) для развития рыбного хозяйства.

В рамках работы был проведён гидрохимический анализ вод на предмет их пригодности для выращивания холодноводных видов рыб. Обследованы водоёмы ОсОО "Асман Голд Фиш", озеро Аракол и пруд Кичи-Каракол в Кочкорском районе Нарынской области, а также озеро Кара-Кол в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

По итогам обследования специалисты подготовят необходимые документы для организации рыбных хозяйств на данных объектах. Разработка паспортов и РБО станет основой для устойчивого ведения рыбоводства и дальнейшего развития аквакультуры в регионе.