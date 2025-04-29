Манасбек Самидинов вновь возглавил правление ОАО "Аэропорты Кыргызстана"

28 апреля состоялось годовое собрание акционеров ОАО "Аэропорты Кыргызстана". Об этом сообщает пресс-служба компании.
На собрании были приняты важные кадровые решения:
- Прекращены полномочия председателя совета директоров Рената Тулебердиева.
- Новым председателем совета директоров избран Мирлан Конурбаев.
- В состав совета директоров вошёл Кайрат Иманалиев, ранее занимавший пост первого заместителя министра культуры КР.
Обновлённый состав совета директоров:
- Мирлан Конурбаев (председатель)
- Эльзар Джунушбаев
- Сабыркул Ашимбаев
- Жаныбек Жалалов
- Кайрат Иманалиев
Кроме того, совет директоров переизбрал Манасбека Самидинова председателем правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана".
Состав правления:
- Манасбек Самидинов (председатель)
- Медербек Курманбеков
- Талгат Джапаров
- Алтынбек Мамбетов
- Аман Мамаев
- Жанат Шамшиев
- Бакыт Сарманов