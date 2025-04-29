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Манасбек Самидинов вновь возглавил правление ОАО "Аэропорты Кыргызстана"

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- Назгуль Абдыразакова
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28 апреля состоялось годовое собрание акционеров ОАО "Аэропорты Кыргызстана". Об этом сообщает пресс-служба компании.

На собрании были приняты важные кадровые решения:

- Прекращены полномочия председателя совета директоров Рената Тулебердиева.

- Новым председателем совета директоров избран Мирлан Конурбаев.

- В состав совета директоров вошёл Кайрат Иманалиев, ранее занимавший пост первого заместителя министра культуры КР.

Обновлённый состав совета директоров:

- Мирлан Конурбаев (председатель)

- Эльзар Джунушбаев

- Сабыркул Ашимбаев

- Жаныбек Жалалов

- Кайрат Иманалиев

Кроме того, совет директоров переизбрал Манасбека Самидинова председателем правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Состав правления:

- Манасбек Самидинов (председатель)

- Медербек Курманбеков

- Талгат Джапаров

- Алтынбек Мамбетов

- Аман Мамаев

- Жанат Шамшиев

- Бакыт Сарманов


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URL: https://www.vb.kg/445470
Теги:
Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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