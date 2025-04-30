Праздник "Бишкек - любимый город!" посетили почти 10 000 гостей

26–27 апреля 2025 года на площади Ала-Тоо в городе Бишкек состоялось мероприятие "Бишкек - любимый город!", которое привлекло около 10 000 участников. Событие было приурочено к 147-летию города Бишкек и организовано мэрией города при поддержке компании RCA Living - инвестора проекта Royal Central Park, первого в Бишкеке жилого комплекса формата "все в одном". Мероприятие проходило ежедневно с 13:00 до 22:30 в течение двух выходных дней с насыщенной программой культурных, музыкальных и развлекательных активностей, наполненных энергией. Оно привлекло большое количество горожан, которые с энтузиазмом погружались в яркую атмосферу праздника.

Помимо высококлассных концертных программ с участием звезд первой величины - Malika Dina, Jax, Kanykei, Freeman и заслуженных артистов Кыргызской Республики, - на протяжении всего мероприятия на площади проходили захватывающие шоу: карнавалы, выступления ростовых кукол, флешмобы. Эти яркие события сочетались с работой тематических зон, где были представлены инновационные технологические решения, интерактивные игры, павильоны с едой и напитками, а также специальные стенды, посвященные образу города будущего.

В проекте приняли участие ведущие компании на рынке недвижимости Кыргызстана - стратегические партнеры по дистрибуции проекта Royal Central Park.

Оглянемся на потрясающие моменты мероприятия "Бишкек - любимый город!" вместе с нами - когда прекрасный Бишкек был изображен через музыку, свет и радостные улыбки тысяч участников, которые перенесли нас из прошлого через настоящее в будущее.

Господин Мирлан Конушбекович Байгончоков - первый заместитель мэра Бишкека, выступил на открытии мероприятия с торжественной речью.

Господин Мирлан Конушбекович Байгончоков и господин Нгуен Мань Хунг - заместитель генерального директора RCA Living - вместе совершили важный ритуал, открывший мероприятие.

Музыкальные выступления ведущих артистов.

Яркое карнавальное выступление продолжало подогревать эмоции и привлекать зрителей, готовых погружаться в атмосферу праздника на протяжении всего мероприятия.

Захватывающее и оживленное настроение в зонах интерактивных развлечений.

Уникальное световое шоу с использованием лазеров и 3D-мэппинга.

Участники с восторгом делают снимки и сохраняют воспоминания с близкими и друзьями.

Интерес участников к образу города будущего Бишкека.

Виктория Андреевна Мозгачева, заместитель мэра города, поздравила с успешным проведением мероприятия.

Мероприятие "Бишкек - любимый город!" завершилось массой эмоциональных откликов, став длительной нотой, продолжившей чувство надежды, оптимизма и уверенности в дальнейшем развитии города, который существует уже 147 лет и будет продолжать развиваться.

Господин Нгуен Мань Хунг, заместитель генерального директора RCA Living, компании, которая поддерживала организацию мероприятия, отметил: "RCA Living здесь, чтобы выразить самые теплые поздравления этому прекрасному городу, а также всем жителям Бишкека - тем, кто продолжает писать славную историю развития нашей столицы. Как международный инвестор из Великобритании, RCA Living выбрала Бишкек не только за его инвестиционные возможности, но прежде всего за уникальную самобытность, мощный дух новаторства и устремление к мировому признанию, которые мы чувствуем здесь в каждой детали. Нам выпала честь быть партнерами в организации этого значимого события, а также работать с местными властями, которые способствуют развитию городской застройки проекта Royal Central Park. Мы уверены, что сможем внести свой вклад не только в создание высококлассных жилых пространств, но и в повышение уровня счастья и благополучия сообщества"