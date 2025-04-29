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Бишкек зажигает звезды: Инновационный парк "Евразия" готовится удивлять!

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- Виктория Гунгер
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Совсем скоро Бишкек преобразится: в селе Орок распахнет свои ворота парк "Евразия" - настоящая жемчужина для семейного отдыха и ярких впечатлений. Этот 10-гектарный оазис веселья и культуры, созданный благодаря дружбе Кыргызстана и России, обещает стать местом, где каждый найдет что-то для души. Проект, приуроченный к 10-летию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), - это не просто парк, а символ единства и радости, построенный на щедрости меценатов. VB.KG побывал на масштабной презентации.

Дружба, воплощенная в аттракционах

Парк родился из партнерства Кабинета Министров Кыргызстана, АНО "Евразия" и мэрии города Бишкек.

"Этот проект - как крепкое рукопожатие наших народов, объединенных общими мечтами", - поделилась Алена Аршинова, депутат Госдумы РФ и глава АНО "Евразия", представляя проект в Бишкеке. - "Огромное спасибо президенту Садыру Жапарову за поддержку и веру в наше общее дело!"

Праздник на каждый день

  1. Парк "Евразия" - это калейдоскоп развлечений для всех возрастов:
  2. Гигантская аквазона (4680 м²) для плеска и смеха под солнцем.
  3. Экстремальная горка высотой 20 метров, от которой захватывает дух.
  4. Ледовый каток (2000 м²) и снежные склоны для зимнего волшебства.
  5. Динопарк с доисторическими гигантами, цирк и детская зона с батутами и лабиринтами.
  6. Спортивное поле и уютные уголки для пикников.

Парк утопает в зелени: деревья, цветочные клумбы и газоны создают ощущение гармонии с природой. Для удобства - стильный фудкорт, просторная парковка и павильоны для отдыха. А еще здесь будет культурная площадка, где зажгутся ярмарки, выставки и концерты, даря городу новые краски.

Бишкеку - с любовью

После завершения строительства парк станет подарком городу - его передадут мэрии Бишкека, чтобы он остался бесплатным и безопасным для всех. "Это не просто аттракционы, это новое сердце города, где семьи будут счастливы", - отметил Жамалбек Ырсалиев, вице-мэр столицы.

"Мы создали место, где дети будут визжать от восторга, а взрослые - отдыхать душой", - рассказала Кымбат Урумкулова, руководитель офиса АНО "Евразия" в Кыргызстане. - "Каждый уголок парка продуман, чтобы дарить радость".

Больше, чем парк

"Евразия" - часть большой миссии АНО "Евразия" под девизом "Евразия - территория традиционных ценностей". Организация уже помогает Кыргызстану: от учителей русского языка в школах до 100 автобусов для детей из глубинки. Этот парк - еще один шаг к светлому будущему.

Еще одно важное дополнение к проекту – максимальный уровень безопасности на всех этапах. Плюс ко всему, из средств налогоплательщиков на реализацию проекта не будет потрачено ни сома: как на этапе строительства, так и после завершения. Все абсолютно бесплатно, за счет денег организации.

А еще новый парк – это более сотни новых рабочих мест!

Готовься, Бишкек! Парк "Евразия" вот-вот ворвется в вашу жизнь, чтобы подарить смех, приключения и моменты, которые останутся в сердце навсегда!


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URL: https://www.vb.kg/445477
Теги:
молодежь, Россия, культура, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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