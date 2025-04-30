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Кыргызстан укрепляет позиции в климатическом финансировании

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялась Конференция по вопросам расширения доступа к международным инвестициям, посвящённая роли страны в борьбе с изменением климата. Организатором мероприятия выступил Центр климатического финансирования при Кабинете Министров КР при поддержке Азиатского банка развития (АБР) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В обсуждениях приняли участие руководители государственных органов, международных организаций и финансовых институтов, в том числе председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев, специальный представитель Президента Динара Кемелова, региональный директор ЕБРР Айтен Рустамова, страновой директор АБР Жэң Ву, а также главы фондов развития и коммерческих банков.

Новый курс на устойчивое развитие

Выступая на конференции, Адылбек Касымалиев подчеркнул, что изменение климата - это не просто вызов, а вопрос национальной безопасности и развития. - Кыргызстан, как горная страна, особенно остро ощущает последствия изменения климата. Сохранение уязвимых экосистем - это наша миссия перед будущими поколениями, - отметил он.

Касымалиев рассказал о ключевых моментах в проекте Национальной программы развития до 2030 года, подготовке новой Программы по зелёной экономике до 2029 года, внедрении зелёной таксономии и твёрдой приверженности Парижскому соглашению.

Кыргызская Республика является одной из наиболее уязвимых к изменениям климата стран региона. Развитие эффективной системы климатического финансирования - критически важный шаг для обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого водоснабжения, энергобезопасности и защиты экосистем.

Центральную роль в этих процессах играет Центр климатического финансирования (ЦКФ), созданный для подготовки проектов, привлечения средств и координации партнёрств: "Центр станет не только национальным механизмом, но и будущим региональным лидером климатических инициатив", - подчеркнул председатель Кабмина.

Экологичность проектов - без компромиссов

Айтен Рустамова, региональный директор Европейского банка реконструкции и развития, обратила внимание на необходимость учитывать экологические стандарты во всех сферах экономики. - Все проекты, независимо от отрасли, должны быть зелёными и энергоэффективными. Экология - это не опция, а обязанность, - заявила она.

По её словам, Центр климатического финансирования уже доказал свою эффективность: удалось наладить связи с международными фондами, подписать соглашения о финансировании и создать прочную основу для реализации проектов. Но проектирование - только первый шаг. Самое сложное - довести проекты до результата, и здесь нам нужны решительные действия", - отметила она.

Конкретные шаги и партнёрства

Жэң Ву, страновой директор Азиатского банка развития, рассказал о совместной стратегии, ориентированной на борьбу с климатическими угрозами. - Мы разработали портфель проектов в сельском хозяйстве, энергетике, водоснабжении, направленный на адаптацию к изменениям климата и предотвращение стихийных бедствий, - пояснил он.

"Сегодняшнее мероприятие открывает новые перспективы для Кыргызской Республики. Совместными усилиями мы можем ускорить привлечение инвестиций и заложить прочную основу для построения устойчивого будущего. АБР стремится не только обеспечивать доступ к климатическому финансированию, но и содействовать странам Центральной Азии в формировании низкоуглеродных и устойчивых экономик, поддерживая защиту водных ресурсов, продовольственной безопасности и средств к существованию населения, - добавил представитель АБР. Эта стратегия станет основой для привлечения дальнейших инвестиций в критически важные секторы.

Защита горных регионов - приоритет

Динара Кемелова, специальный представитель Президента КР, акцентировала внимание на уязвимости горных районов Кыргызстана:

- 94% территории страны занимают горы. Здесь жители особенно подвержены угрозам, связанным с изменением климата: сели, оползни, прорывы ледниковых озёр, - отметила она.

Кемелова подчеркнула уникальность Центра климатического финансирования как механизма, который может стать мостом между глобальными фондами и реальными потребностями жителей горных регионов.

Расширение возможностей через климатические финансы

Айбек Асанов, директор Центра климатического финансирования, поделился планами по расширению взаимодействия с банковским сектором. - Мы подписали меморандумы с институтами развития и коммерческими банками. Теперь они смогут напрямую обращаться за поддержкой в привлечении грантов и льготных кредитов, - сообщил он.

Также в ходе конференции был подписан Меморандум о взаимопонимании между ЦКФ и рядом коммерческих банков и фондов развития. Это соглашение откроет путь для совместной подготовки и финансирования новых климатических проектов.

ЦКФ уже заложил основу для климатических действий, разработав портфель из 21 концепции проектов на сумму более 100 миллионов долларов США. В целом, Центр выстроил систему управления климатическим проектированием с широким вовлечением партнёров по развитию.

Итоги конференции ясно показали: Кыргызстан настроен серьёзно усиливать свою роль в международной климатической повестке, привлекать новые инвестиции и создавать прочную базу для устойчивого будущего.

Ключевые итоги мероприятия:

• Определены новые направления развития Центра климатического финансирования;

• Достигнуты договорённости о расширении партнёрства с банками и госструктурами;

• Сформулированы приоритеты по подготовке и реализации климатических проектов;

• Усилен обмен международным опытом.


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URL: https://www.vb.kg/445482
Теги:
АБР, ЕБРР, Кыргызстан, Кабинет министров, климат, зеленая экономика
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