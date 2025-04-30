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Задержанному в Турции учителю из КР разрешили связаться с семьей

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках продолжающихся мер по оказанию консульско-правовой помощи гражданину Кыргызской Республики, учителю математики турецкого лицея "Маариф" Азамату Нурмат уулу 29 апреля в МИД КР была организована видеоконференция с участием его семьи, адвоката и представителей Генконсульства КР в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Адвокат проинформировал участников о предпринимаемых правовых мерах по защите прав и законных интересов гражданина.

Кроме того, сотрудники Генконсульства КР выехали в тюрьму "Малтепе" и провели переговоры с её руководством об организации телефонной связи Азамата Нурмат уулу с родственниками. Звонок состоится в ближайшее время.

МИД КР держит ситуацию на особом контроле.

Напомним, гражданин КР, учитель математики турецкого лицея "Маариф" Азамат Нурмат уулу был задержан в аэропорту Стамбула 20 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/445484
Теги:
задержание, Турция, Кыргызстан, учитель, МИД
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