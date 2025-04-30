Сомнения вместо заявлений: бой Джонса и Аспиналла - всё ещё под вопросом

Это главный вопрос, которым задаются фанаты ММА на фоне заявлений президента UFC Даны Уайта о том, что объединённый титульный бой между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом состоится в 2025 году. Сам Уайт назвал потенциальный поединок "возможно, самым крупным боем в истории тяжёлого веса".

Однако сам Джонс молчит. Точнее - говорит, но не о бое. В социальных сетях чемпион сосредоточен на личной жизни и политических темах: недавно он поблагодарил Дональда Трампа за памятную монету, но ни слова не сказал о возвращении в октагон.

Такое поведение вызывает тревогу, особенно в команде Тома Аспиналла. Его отец в интервью назвал затягивание с объявлением боя "глупым" и открыто упрекнул UFC в неспособности организовать долгожданную встречу. Напряжение растёт - ведь Аспиналл уже готов, а Джонс по-прежнему держит паузу.

Тем временем Дана Уайт сохраняет оптимизм. Но без официального подтверждения от Джонса даже самые преданные фанаты начинают сомневаться: увидим ли мы этот бой в 2025-м - или он так и останется на словах?