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Граждане Кыргызстана пострадали в ДТП в России

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- Назгуль Абдыразакова
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25 апреля в Комсомольске-на-Амуре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Кыргызстана М.А. и И.К., 2004 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, пострадавшие были госпитализированы. Представители почетного консула КР в Хабаровском крае встретились с лечащим врачом.

По информации медиков, состояние И.К. стабильное, она находится в сознании и вышла на связь с родственниками. Гражданке М.А. была проведена экстренная операция по удалению гематомы. Её состояние оценивается как тяжёлое, однако она выведена из аппарата искусственной вентиляции лёгких и дышит самостоятельно.

Канцелярия посольства КР и Почетный консул находятся в постоянном контакте с медицинским учреждением и родственниками пострадавших. На 30 апреля запланирована дополнительная встреча представителя Почетного консула с лечащим врачом и администрацией университета.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Министерство иностранных дел и посольство КР в Российской Федерации продолжают держать ситуацию на особом контроле.


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URL: https://www.vb.kg/445490
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан, пострадавшие, МИД
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