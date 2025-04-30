Граждане Кыргызстана пострадали в ДТП в России

25 апреля в Комсомольске-на-Амуре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Кыргызстана М.А. и И.К., 2004 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, пострадавшие были госпитализированы. Представители почетного консула КР в Хабаровском крае встретились с лечащим врачом.

По информации медиков, состояние И.К. стабильное, она находится в сознании и вышла на связь с родственниками. Гражданке М.А. была проведена экстренная операция по удалению гематомы. Её состояние оценивается как тяжёлое, однако она выведена из аппарата искусственной вентиляции лёгких и дышит самостоятельно.

Канцелярия посольства КР и Почетный консул находятся в постоянном контакте с медицинским учреждением и родственниками пострадавших. На 30 апреля запланирована дополнительная встреча представителя Почетного консула с лечащим врачом и администрацией университета.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Министерство иностранных дел и посольство КР в Российской Федерации продолжают держать ситуацию на особом контроле.