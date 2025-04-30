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Бывшая звезда футбола Патрис Эвра готовится дебютировать в ММА

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывшая звезда мирового футбола Патрис Эвра готовится провести первый бой в ММА. Его дебют состоится 23 мая 2025 года на арене Accor в Париже в рамках турнира PFL Europe.

43-летний экс-защитник "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и "Монако" занимается боевыми искусствами с 2016 года. Подготовку к дебюту ему помогает один из главных бойцов PFL - Седрик Думбе. По словам бывшего чемпиона Брэндона Лоухнейна, Эвра "настроен максимально серьезно".

Имя его соперника пока не объявлено. Сам Патрис с юмором предложил кандидатуру Луиса Суареса - намекнув на их давний конфликт после расистского скандала в АПЛ в 2011 году.

В тот же вечер на турнире выступят ведущие французские бойцы, включая Мансура Барнауи, Арчи Колгана и экс-бойца UFC Тейлора Лапилюса. Турнир PFL в Париже обещает стать важным событием для европейского ММА, а переход Эвра в октагон - одной из самых обсуждаемых тем весны.


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URL: https://www.vb.kg/445492
Теги:
смешанные бои, футбол
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