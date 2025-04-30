С 12 мая в Боомском ущелье будут проводить работы по спуску камней

С 12 по 16 мая в Боомском ущелье будут проводиться работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП "НК "Кыргыз темир жолу". Мероприятия затронут участок автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт на 129 км, а также 3899 км железной дороги.

Работы планируется проводить в светлое время суток - с 09:00 до 15:00 по местному времени. В этот период сотрудники ГУОБДД МВД КР будут частично перекрывать движение на автодороге. Транспорт будет направляться по одной полосе. В случае накопления более 30–40 единиц транспорта работы временно приостанавливаются для пропуска автомобилей.

В "Кыргыз темир жолу" призывают водителей заранее планировать маршрут передвижения.

По информации ведомства, мероприятие проводится для обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта.