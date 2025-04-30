Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 98.85 - 99.85

С 12 мая в Боомском ущелье будут проводить работы по спуску камней

177  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 12 по 16 мая в Боомском ущелье будут проводиться работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП "НК "Кыргыз темир жолу". Мероприятия затронут участок автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт на 129 км, а также 3899 км железной дороги.

Работы планируется проводить в светлое время суток - с 09:00 до 15:00 по местному времени. В этот период сотрудники ГУОБДД МВД КР будут частично перекрывать движение на автодороге. Транспорт будет направляться по одной полосе. В случае накопления более 30–40 единиц транспорта работы временно приостанавливаются для пропуска автомобилей.

В "Кыргыз темир жолу" призывают водителей заранее планировать маршрут передвижения.

По информации ведомства, мероприятие проводится для обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445498
Теги:
Кыргыз темир жолу, Боомское ущелье, спуск камней
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  