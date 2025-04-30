ОсОО "Алтынкен" приглашает страховые компании к сотрудничеству

Объектом страхования является: золотосодержащий концентрат, перевозимый железнодорожным транспортом
|№
|Наименование
|Количество
|Маршрут
|Срок приема документов
|1
|Территория страхования
|330 00 СМТ
|Кыргызская Республика, Республика Казахстан
|По 16.05.2025г.
Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".
С вопросами с 8.00 до 17.00 звонить в УС ОсОО "Алтынкен".
Вышеуказанные документы отправить на e-mail: atkbjyx@gmail.com до 16 мая 2025г.
Контактные телефоны: (+996708) 001 007 (Калыс)